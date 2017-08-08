Мужчины в Казахстане имеют среднюю сумму пенсионных накоплений 878 тыс. тенге, женщины — 665 тыс. тенге

Средняя сумма обязательных пенсионных взносов за первое полугодие 2017 года составила 11 300 тенге на один счет при показателе в 9 600 тенге за первое полугодие прошлого года, — сообщила в понедельник на пресс-конференции председатель Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Нурбиби НАРУЫЗБАЕВА.

За первое полугодие 2017 года поступления в ЕНПФ увеличились не за счет увеличения количества счетов, а за счет увеличения поступлений на один счет, особо отметила Наурызбаева.

Средняя сумма накоплений у мужчин составляет 878 тыс. тенге, у женщин — 665 тыс. тенге на один счет. Наибольшие накопления у возрастных групп 30-40, 40-50 лет.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за период с 1 января по 30 июня 2017 года, составила 3,01% при уровне инфляции 3,7%. По состоянию на 1 августа текущего года доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 4,3%, что выше уровня инфляции на 0,5% (3,8% — инфляция).

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