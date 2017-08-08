Сменились акимы Кругоозерновского и Желаевского сельских округов

Вчера 7 августа в 39 сельских округах в восьми районах сменились акимы. Их выбрали депутаты районных маслихатов из кандидатов, представленных акимами районов.

В остальных пяти районах — Акжаикском, Бурлинском, Зеленовском, Казталовском, Теректинском, сессии маслихатов, на которых будут выбирать акимов округов, состоятся 9 августа.

Акимат области на своем сайте сегодня опубликовал имена избранных акимов.

Вчера депутаты гормаслихата единогласно избрали акимом Кругоозерновского округа 33-летнего Кенесары Нуршинова, главу областного ресурсного центра по работе с молодежью. И оставили в прежней должности акима Желаевского сельского округа Тимура Ашигалиева. Его соперниками были его же подчиненный Нурлан Багискалиев, начальник отдела аппарата акима сельского округа, и Максим Тлегенов, заместитель руководителя отдела земельных отношений Уральска.