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Опубликовано: Вт, Авг 8th, 2017
104 ЗКО / Картина дня

Сменились акимы Кругоозерновского и Желаевского сельских округов

Вчера 7 августа в 39 сельских округах в восьми районах сменились акимы. Их выбрали депутаты районных маслихатов из кандидатов, представленных акимами районов.

В остальных пяти районах — Акжаикском, Бурлинском, Зеленовском, Казталовском, Теректинском,  сессии маслихатов, на которых будут выбирать акимов  округов, состоятся 9 августа.

Акимат области на своем сайте сегодня  опубликовал имена избранных акимов.

Вчера депутаты гормаслихата единогласно избрали акимом Кругоозерновского округа 33-летнего Кенесары Нуршинова, главу областного ресурсного центра по работе с молодежью. И оставили в прежней должности акима Желаевского сельского округа Тимура Ашигалиева. Его соперниками были его же подчиненный Нурлан Багискалиев, начальник отдела аппарата акима сельского округа, и Максим Тлегенов, заместитель руководителя отдела земельных отношений Уральска.

 

Кандидатами в акимы 95 сельских округов выдвинуто 64 действующих акима. Из 285 кандидатов только семь не являются госслужащими.

 

Один комментарий
  1. Больной says:
    8 августа 2017 в 14:01

    А что у акима есть свой сайт? Пишите грамотно

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