Что можно увидеть на ЭКСПО за один день ( фоторепортаж)

Навязывание билетов, «экскурсии по принуждению», деньги, «вырванные» из пенсии казахстанцев, разваливающиеся на глазах здания – вот чем запомнилось ожидание Всемирной выставки ЭКСПО-2017. Журналисты «УН» предлагают вам узнать, что же это за «зверь» — Астана ЭКСПО.

Пришла, увидела… разочаровалась

Доехать до выставочной площадки ЭКСПО для туристов не проблема. Власти столицы запустили целых семь так называемых «Shuttle Buss» — маршрутных электроавтобусов, которые ездят по столице с раннего утра и до поздней ночи, в основном, вдоль площадки ЭКСПО. Проехать на электроавтобусе стоит 150 тенге, в то время как проезд в обычных автобусах (на них тоже вполне свободно можно доехать до выставочной площадки – ред.) стоит 90 тенге за поездку. Наверное, это самый наглядный пример, почему энергосберегающие технологии так медленно внедряются в нашу повседневную жизнь.

Кроме « Shuttle Buss» и маршруток, можно доехать до ЭКСПО и на абсолютно бесплатных «зеленых автобусах», использующих сжиженный газ. На нем я и решила добраться до главной выставки страны. В автобусе, кроме меня, ехали еще три человека. Почему этот бесплатный транспорт не пользуется спросом среди жителей и гостей столицы, остается догадываться.

Путь до ЭКСПО от моей гостиницы занял около получаса. Билеты на ЭКСПО на конкретную дату стоят от 4000 тенге на взрослого человека. Билеты с открытой датой стоят 6000 тенге. Но многим туристам удается почти даром попасть на выставку – в интернете можно приобрести билеты за 500 и 100 тенге. Как правило, эти билеты перепродают несчастные бюджетники со всего Казахстана, которые их приобрели в добровольно-принудительном порядке. Кроме того, прямо перед входом на выставку снуют многочисленные «менялы» — якобы случайные прохожие, которые предлагают купить билет за 1500 тенге, потому что они «купили лишний» или « не приехал друг».

Попасть на выставку даже по билетам – дело непростое: меры безопасности такие же, как и в аэропортах – личный досмотр человека и ручной клади. На самой выставке передвигаться на своих двоих – дело затруднительное, ведь масштаб площадки – 174 гектара, и уставшие туристы то и дело присаживаются на лавочки. Поэтому на выставке очень часто, чаще чем где-либо еще в столице, можно встретить людей, передвигающихся на сегвеях, гироскутерах и самокатах. Благо, пунктов проката этих «самобеглых колясок» по всему ЭКСПО очень много. Эти снующие повсюду люди на скутерах и самокатах, наверное, и придают выставке «неказахстанскую атмосферу».

Каждой из стран-участниц международной выставки организация предоставила отдельные павильоны. Все эти павильоны расположены вокруг центрального павильона в виде гигантской сферы, символизирующей последнюю каплю нефти. В этой сфере и расположен казахстанский павильон как страны-хозяйки ЭКСПО. Сразу оговорюсь, я туда не попала.

Некоторые страны забыли, что основная тематика выставки — «Энергия будущего», и просто торговали национальными сувенирами. Так, например, в павильоне Туркменистана, кроме плазменного телевизора, транслирующего видеоролики о стране, и пары традиционных макетов с «альтернативными источниками энергии» можно было посмотреть на убранство юрты, национальные костюмы и музыкальные инструменты кочевого народа страны. К слову, те самые макеты – не больше, чем классические проекты, которые ученики той же самой Назарбаев интеллектуальной школы в Казахстане строят на уроках экологии в 8 классе.

Аналогичная ситуация была и в белорусском павильоне: в сувенирной лавке этого павильона активно торговали соломенными куклами, тарелками со славянскими узорами и всякими разными национальными безделушками. Из того, что хоть как-то цепляло взгляд обывателя, был опять-таки телевизор, на котором почему-то транслировался фильм о сельском хозяйстве Белоруссии. В таких павильонах зритель был «проходной» и задерживался не более, чем на 10 минут.

«Умные» дома и водородные машины

На выставке очень сильно было заметно, как уровень развития той или иной страны накладывает отпечаток на содержание ее павильона. Большинство стран из бывшего СССР, не обезображенные свободой и демократией, об изначальной идее выставке как будто и не знали. Показывали все что угодно, кроме энергосберегающих технологий. Изо всех сил пытался соответствовать заявленной теме Узбекистан, который привез на выставку свое самое главное индустриальное достижение — автомобили «Daewoo». Один автомобиль был с электромотором, второй, по словам гида павильона, имел двигатель, работающий… на водороде(!).

— Этот автомобиль называется «Ravon», он работает от электричества, — рассказывает гид Фердаус Немадзода. – Сейчас у завода- изготовителя есть пробная версия автомобиля, а к 2030 году руководство планирует поставить его «на конвейер», то есть начать активно продавать электромобиль.

По словам Фердаус Немадзода, электромобиль предположительно будет стоить чуть дороже, чем его классическая версия, работающая на бензине, но в целом, по расходу топлива, окупит себя полностью. Правда, насколько дороже будет стоить электрическая «Daewoo», Фердаус не уточнил.

— А это «Matiz», — показывает на другой автомобиль Фердаус. – Он работает на водороде. В машине есть гидролизная установка, в процессе работы которой вода расщепляется на кислород и водород, благодаря чему машина едет. Сейчас на заводе идет тест, и совсем скоро машину будут продавать всем желающим.

Узбекский водородный автомобиль было удивительно видеть, если помнить, что дирекция казахстанского ЭКСПО запретила Японии показывать водородные машины, ссылаясь на то, что их опасно перевозить. Не уверена, что узбекские ноу-хау заставят мировых автопроизводителей нервно курить в сторонке, так как в отличие от наших соседей тот же «Вольво» уже в 2019 году намерен прекратить производство бензиновых авто, а «Тойота» уже два года как активно продает свои гибридные «Приусы» и «Камри».

Кроме транспорта на альтернативном топливе, Узбекистан представил «эко капсулу» – инновационный эко дом. Похоже, инновационное изобретение узбекских студентов на аппарат для МРТ (магнитно-резонансный томограф – ред.) и представляет собой компактный двухъярусный домик.

— «Эко капсула» предназначена для того, чтобы человек мог с комфортом потратить время ожидания, например, в аэропортах или на железнодорожных вокзалах, — рассказывает Фердаус Немадзода. – Маме с ребёнком будет особенно комфортно в таком домике, по крайней мере, лучше, чем в зале ожидания, на скамейке. Двери капсулы плотно закрываются, в ней предусмотрена изоляция шума и теплоизоляция, а также система пожаротушения и охлаждения. Из удобств — ортопедический массажный матрас, телевизор, вай-фай точка и плеер.

По словам гида, весит чудо-дом 300 килограммов, в нем тепло зимой и прохладно летом. «Эко капсулу» можно сделать на заказ за две тысячи долларов. Похожее автономное эко жилище предлагали еще год назад словацкие ученые, правда, стоило оно около 80 тысяч евро.

Несмотря на то, что узбекский павильон соответствовал концепции идеи альтернативной энергии, туристы в павильон заходили в основном «свои». Об этом свидетельствовало то, что большинство гидов павильона разговаривали на своем родном языке с туристами.

Летающие самолёты против астанинских пробок

Забегая немного вперед, хочется сказать, что в павильоны развитых стран — стран ЕС, юго-восточной Азии и США — попасть очень сложно и можно простоять в очереди добрых полчаса. По словам моих знакомых, которым это все же удалось, в павильонах развитых стран «загнивающего Запада», и правда, было на что посмотреть. Мою тетю особенно впечатлил японский павильон, в котором гиды из Японии о своих разработках готовы были рассказать на русском и казахском языках. Мне повезло меньше. После 40 минут стояния в очереди я смогла попасть только в павильон Чехии.

Чехи привезли макет завода по переработке мусора. Особенность этого макета в том, что он показывал работу реально существующего завода. Под самым потолком павильона висел маленький электросамолёт и летающий велосипед с впечатляющими размерами лопастей. Погрузиться в мир чешской технологии нам помогла волонтер Карлыгаш Манап.

— Это летающий велосипед, — начала рассказывать девушка. – Он поднимается на высоту 8 метров и 5 минут держится в воздухе. Велосипед был создан чешскими ученными ради эксперимента и проверялся пока только на манекене. Держится на высоте он за счет лопастей и специальных вентиляторов по бокам. Сейчас он весит восемьдесят килограммов, поэтому летает недолго. Если его усовершенствовать и сделать легче, то его можно будет использовать в быту. Работает он от электричества.

Другой чешский электровелосипед, который нам продемонстрировала Карлыгаш Манап, гораздо более подходит к казахстанским реалиям – он не летает, но его компактный электромотор позволяет развивать скорость до 20 км/ч и меньше уставать.

— В этом велосипеде есть моторчик, который помогает крутить педали, — говорит девушка. – Одной зарядки хватает на 150 километров, и разгоняется он до 20 километров в час за счет моторчика и силы человека. Эти велосипеды популярны в Чехии, и сейчас его разработчики ищут инвестора, чтобы продавать их в Казахстане. Стоит он тысячу евро.

Под куполом павильона рядом с летающим велосипедом висит электросамолет, у которого основная часть небольшая, однако достаточно массивные крылья.

— На этом самолете можно лететь полтора часа, — рассказывает Карлыгаш Манап. — Он развивает свою скорость до двухсот километров в час. Рассчитан на двух человек. На нем, например, можно запросто долететь из Астаны до Борового, минуя пробки. В принципе, это его основное преимущество. В Чехии уже используют такие самолеты, правда, пока в основном в авиашколах. Заряжают его на подстанциях. Самолет можно купить за 8 тысяч евро. Электросамолёт — хорошая альтернатива автомобилям.

Экскурсия по чешскому павильону пользуется особым успехом у мужчин, так как здесь же можно попробовать настоящее чешское пиво, вино и весьма крепкую настойку «Бехеровка». Не бесплатно. Кружка чешского пива стоит около 2000 тенге.

На втором этаже в основном развлекались радостные дети, которые играли в различные экологические игры, то и дело досаждая гиду фразами: «А что такое?», «А как это работает?»

Кукуруза вместо авиационного топлива…

Кроме национальных павильонов, на ЭКСПО представляют свои достижения коммерческие компании. Например, национальный авиаперевозчик «Эйр Астана» представил посетителям выставки интересный вариант альтернативного топлива. Со слов гида авиакомпании, в скором времени «Эйр Астана» начнет заливать в баки самолетов… экстракт кукурузы, так называемый биоэтанол.

— Ученые уже разработали биотопливо, — рассказывает Жулдызай Жумагельдина. – Делают его из различных ростков, водорослей и кукурузы. Наиболее распространено топливо из кукурузы, и из его остатков можно делать комбикорм для животных. Через некоторое время наши самолеты будут летать на биотопливе.

От фантазий — к возможностям

Та самая сфера, или как её прозвали в народе, «светящийся алюминиевый шар», известная большинству казахстанцев по картинкам и рекламным роликам, и есть казахстанский павильон ЭКСПО. Его размеры поражают масштабностью. Попасть внутрь нам не удалось – километровые очереди не дали это сделать. В казахстанскую «сферу» стремились, в основном, казахстанские школьники, которых легко можно отличить по одинаковым кепкам или футболкам. Что находится внутри огромной сферы, неизвестно, но один из плакатов гласил: «Фудкорт на втором этаже». Есть ли внутри казахстанского павильона что-то сверхинтересное, неизвестно. Километровые очереди объясняются не столько содержанием, сколько разнарядкой – все школьники и бюджетники, которых привезли на ЭКСПО в добровольно-принудительном порядке, обязаны «поддержать отечественного производителя».

Не желая простоять полдня в очереди, мы направились посмотреть инфраструктуру ЭКСПО. Полиция, охраняющая порядок на выставке, уже эксплуатировала электромобили с откидным верхом, мусор тоже возили на электромобилях, кузов которых был выполнен из прозрачной пленки. Кстати, мусорные контейнеры на выставочной площадке были разделены на секции: «бумага», «пластик», «разносортный мусор». В самой Астане такого приверженства к экологичности мы не заметили, впрочем, как и во всем Казахстане.

Кроме патрулирующих на аккуратненьких «европейских» автомобилях полицейских в шапках, подписанных на иностранный манер

«POLICE», на ЭКСПО были вполне по-европейскому чистые общественные туалеты. Впечатляли они не столько чистотой, сколько тем, что, кроме заветных буковок «М» и «Ж», в них были удобные пандусы для инвалидов и комнаты для пеленания детей.

Мне удалось поговорить с техничкой, которая поддерживала чистоту в этом, без сомнения, самом посещаемом объекте «ЭКСПО». По ее словам, она работает «2 на 2», только днем, зарплата — 85 тысяч тенге. Раньше женщина работала в торговом центре «МЕГА» и поэтому устроиться работать на выставку ей удалось без труда.

— У ЭКСПО и «МЕГИ» один и тот же хозяин, поэтому меня просто перенаправили с ТРЦ работать сюда, — бесхитростно заявила апашка.

По всей выставочной площадке ЭКСПО располагаются ларьки с быстрым питанием и с очень высокими ценами. Например, пол-литровая бутылка негазированной воды стоит 300 тенге, банка колы — 350, а донер и вовсе — 1000 тенге. Поэтому с высоты своего опыта настоятельно рекомендую приходить на ЭКСПО со своей едой. Это не возбраняется.

Что касается развлечений, то каждый день на территории выставки работает цирк «Cirque du Soleil». За вход туда платят отдельно, цена билетов начинается от 4 тысяч тенге. Кроме этого, на сцене под открытым небом каждый день проводится «Национальный день», где страны – участницы выставки устраивают концерты с выступлениями различных ансамблей. В день моего посещения был день Соломоновых островов.

Когда мы писали эту статью, нам не хотелось, чтобы у читателей возникло ощущение, что ЭКСПО – это где-то далеко и что-то из области фантастики. На самом деле, все эти чистые туалеты с пеленальными комнатами, вежливые полицейские, разговаривающие на английском, контейнеры с сортировкой мусора и бесплатные автобусы – это все у нас, в Казахстане. Практика показывает, что наши власти могут всё это организовать. Но пока только на 174 гектарах.

Напомним, вот уже полтора месяца в Астане проходит Всемирная выставка ЭКСПО-2017, которую организовала специально сформированная под эту цель нацкомпания «Астана ЭКСПО-2017». В выставке принимают участие 115 стран и 18 международных организаций. Власти страны ожидают 5 миллионов посетителей выставки и 283 миллиона евро прибыли. На само строительство было потрачено также 283 миллиона евро. К слову, по сообщениям некоторых СМИ, часть средств на строительство площадки ЭКСПО были взяты из Единого пенсионного фонда

Акмарал ШАЯХМЕТОВА