День знаний переносится на 2 сентября
1 сентября приходится на мусульманский праздник Курбан Байрам, в этот день у казахстанцев выходной.
Об этом во время брифинга в службе центральных коммуникаций Казахстана сообщила временно исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Зауре Гумарова
— День знаний в этом году будет праздноваться не 1, а 2 сентября – такой приказ Министерства образования и науки РК связан с тем, что на 1 сентября приходится праздник Курбан Байрам, — отметила чиновница.
Курбан байрам — исламский праздник окончания поломничества «хадж», отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Празднуется мусульманами всего мира кадый год.