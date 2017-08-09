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Опубликовано: Ср, Авг 9th, 2017
4 ЗКО / Картина дня

День знаний переносится на 2 сентября

1 сентября приходится на мусульманский праздник Курбан Байрам, в этот день у казахстанцев выходной.

Об этом во время брифинга в службе центральных коммуникаций Казахстана сообщила временно исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Зауре Гумарова

— День знаний в этом году будет праздноваться не 1, а 2 сентября – такой приказ Министерства образования и науки РК связан с тем, что на 1 сентября приходится праздник Курбан Байрам, — отметила чиновница.

Курбан байрам — исламский праздник окончания поломничества «хадж», отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Празднуется мусульманами всего мира кадый год.

 

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