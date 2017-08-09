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Опубликовано: Ср, Авг 9th, 2017
4 ЗКО / Картина дня

В Уральске акимат подаёт иск в суд на дорожную фирму

Как сообщили «УН» в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сейчас власти готовят документы, чтобы признать ТОО «Балтемен», построившее дорогу №3 между 7 и 9 микрорайонами города, недобросовестным подрядчиком.

Ещё в прошлом году, когда строительство дороги только велось, экс-акима города Нариман Турегалиев высказывал своё недовольство данной фирмой из-за того, что «Балтемен» затягивал сроки строительства, отставал от графика проведения работ.

– Этой весной, когда сошёл снег, на дороге №3 выявились множественные погрешности, которые подрядчик по суду устранил за свой счёт, —  рассказывает Кайрат Мухамбеткалиев. — Сейчас мы готовим документы в суд, чтобы признать ТОО «Балтемен» недобросовестным подрядчиком.

Кайрат Мухамбеткалиев отмечает, что к строителям, которые сейчас заняты ремонтом городских улиц, ни акиматы, ни отдел ЖКХ претензий не имеют. Все подрядчики работают по графику. И даже с опережением.

 

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

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