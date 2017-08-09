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Опубликовано: Ср, Авг 9th, 2017
330 ЗКО / Картина дня

В Уральске начали проводить сельхозярмарки

Теперь каждые выходные – в субботу и воскресенье-  жители Уральска смогут купить овощи и фрукты прямо у сельхозтоваропроизводителей.

Такие ярмарки власти намерены проводить еженедельно, чтобы горожане могли приобрести фрукты и овощи по цене производителя.

По словам руководителя отдела механизации и переработки сельхозпродукции областно управление сельского хозяйства Берика Ситказиева,  ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье на улице Ихсанова (бывшая Батурина) с 8:00 до 16:00 часов, где овощи продают буквально с грядки.

Пока предполагается, что подобные ярмарки будут проходить до середины сентября.

Аида ЗАЙНУЛЛИЕВА

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