В Уральске начали проводить сельхозярмарки

Теперь каждые выходные – в субботу и воскресенье- жители Уральска смогут купить овощи и фрукты прямо у сельхозтоваропроизводителей.

Такие ярмарки власти намерены проводить еженедельно, чтобы горожане могли приобрести фрукты и овощи по цене производителя.

По словам руководителя отдела механизации и переработки сельхозпродукции областно управление сельского хозяйства Берика Ситказиева, ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье на улице Ихсанова (бывшая Батурина) с 8:00 до 16:00 часов, где овощи продают буквально с грядки.

Пока предполагается, что подобные ярмарки будут проходить до середины сентября.

Аида ЗАЙНУЛЛИЕВА