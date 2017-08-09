Погода +28oC
$332.19
392.25
5.54
Опубликовано: Ср, Авг 9th, 2017
623 ЗКО / Картина дня

В Уральске путепровод на «Депо» могут сдать раньше срока на полгода

Строители обещают построить путепровод в районе железнодорожного депо не за 24 месяца, а всего за 18 и сдать его  уже в следующем году. Об этом «УН» сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев.

 

— На данный момент подрядчик – ТОО «К-Строй Лтд» уже выполнило 25% работ по строительству путепровода в районе железнодорожного депо, — рассказал Кайрат Мухамбеткалиев. – Они работают с опережением графика – пробурили и залили на глубину 14 метров 58 из запланированных 59 буронабивных свай, изготовили 53 армокаркаса, и 48 из них уже смонтировали. Думаю, что к концу месяца, когда они поставят опалубку, у путепровода уже появятся очертания настоящего моста.

Мухамбеткалиев отмечает, что строители полностью снабжены всем необходимым стройматериалом: из Алматы они завезли стальные балки по 24 и 30 метров в количестве 130 штук.

— Подрядчик ставит себе задачу – до холодов завершить монтаж каркаса путепровода, чтобы во время холодов, зимой, проводить монтаж электричества, ставить перила, — отмечает мой собеседник. —  Работы по укладке асфальта ТОО «К-Строй Лтд» начнёт уже следующей весной. На строительство нового путепровода «Депо» по проекту предусмотрено 24 месяца, подрядчик обещает сдать его нам через год, уже в сентябре 2018 года.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

 

3 комментария
  1. Уральск says:
    9 августа 2017 в 11:47

    У нас всегда все все могут. На словах.
    Могут построить, могут наказать, могут отремонтировать.
    А на деле все болтуны.
    Вот как сделают, будем радоваться.

    0
    0
    Ответить
  2. РевизОру says:
    9 августа 2017 в 13:32

    Все прекрасно. А бюджет затрат тоже сократят? Сколько ресурсов останутся не использовано. Человеко- часы, мото- часы, содержание оборудования и т. д. 1,8 млрд если не ошибаюсь выделено. Даже 5% сэкономленных средств это уже 90 млн. ребята)

    0
    0
    Ответить
  3. NVP says:
    9 августа 2017 в 14:03

    Тьфу, тьфу,тьфу!!! Не сглазить бы. 🙂

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-08-09
Утром28 ℃
Днем28.95 ℃
Вечером28.32 ℃
Ночью19.75 ℃
Влажность46 %
ДавлениеhPa 1023.44
Скорость ветра4.57 м/с
2017-08-10
Утром19.15 ℃
Днем25.47 ℃
Вечером24.25 ℃
Ночью16.41 ℃
Влажность43 %
ДавлениеhPa 1026.44
Скорость ветра7.16 м/с