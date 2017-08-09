В Уральске путепровод на «Депо» могут сдать раньше срока на полгода

Строители обещают построить путепровод в районе железнодорожного депо не за 24 месяца, а всего за 18 и сдать его уже в следующем году. Об этом «УН» сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев.

— На данный момент подрядчик – ТОО «К-Строй Лтд» уже выполнило 25% работ по строительству путепровода в районе железнодорожного депо, — рассказал Кайрат Мухамбеткалиев. – Они работают с опережением графика – пробурили и залили на глубину 14 метров 58 из запланированных 59 буронабивных свай, изготовили 53 армокаркаса, и 48 из них уже смонтировали. Думаю, что к концу месяца, когда они поставят опалубку, у путепровода уже появятся очертания настоящего моста.

Мухамбеткалиев отмечает, что строители полностью снабжены всем необходимым стройматериалом: из Алматы они завезли стальные балки по 24 и 30 метров в количестве 130 штук.

— Подрядчик ставит себе задачу – до холодов завершить монтаж каркаса путепровода, чтобы во время холодов, зимой, проводить монтаж электричества, ставить перила, — отмечает мой собеседник. — Работы по укладке асфальта ТОО «К-Строй Лтд» начнёт уже следующей весной. На строительство нового путепровода «Депо» по проекту предусмотрено 24 месяца, подрядчик обещает сдать его нам через год, уже в сентябре 2018 года.

Людмила КАЛАШНИКОВА