В Уральске ремонт дорог затягивается из-за поздно проведённых тендеров

Большая часть тендеров на ремонт дорог в областном центре была разыграна только в июле этого года, часть тендеров не проведена до сих пор. Местные власти кивают в сторону КПО б.в. – именно эта компания в 2017 году финансирует ремонт уральских улиц — и до сих пор не может определиться с подрядчиками.

Только к концу лета – в 20 числах июля — в Уральске, наконец-то всерьёз приступили к ремонту дорог. В самое пекло на реконструкцию в посёлке Зачаганск был закрыт участок автодороги по улице Жангир-хана – от ул. Азербайджанской до границы г.Уральска (8-й километр).

Весь поток автотранспорта, начиная от автобусов и заканчивая легковушками, делает огромный крюк по микрорайону Кен-Дала при въезде и выезде из города.

Буквально через неделю, 3 августа, дорожники перекрыли ещё один выезд из Уральска — отрезок объездной дороги по улице Чагано-Набережной – от ул. Сарайшык до ул. Пугачёва. И центр города завяз в пробках.

Почему ремонтировать дороги в городе начали так поздно? Причём, часть из заявленных на капремонт дорог акимами города и области ещё в начале года (во время отчётных встреч – прим. ред.) до сих пор продолжает стоять без ремонта. Так, на выездной трассе из села Круглоозёрное, реконструкции которой ждут 5 тысяч сельчан, ещё и конь, как говорится в таких случаях, не валялся.

Руководитель данного отдела Кайрат Мухамбеткалиев рассказал, что на 2017 год заявлены большие объёмы работ – запланировано привести в порядок и заасфальтировать по городу и в пригороде 67 улиц (!) на общую сумму 8 млрд. тенге.

Но… загвоздка в том, что большая часть из этих дорог финансируется за счёт социальных инвестиций компании-недропользователя КПО б.в., которая свои тендеры начала проводить лишь… в июле. Из 20 объектов, заказчиком по которым является КПО б.в., по 8 объектам работы ещё не начаты и подрядчик толком не обозначен (когда дорожники приступят к их ремонту, остаётся только догадываться).

— По той сумме – 2,3 миллиарда тенге, которые выделены из местного и республиканского бюджетов, мы провели свои тендеры ещё в феврале, — поясняет Мухамбеткалиев. – Почему КПО б.в. проводит свои тендеры так поздно, для нас неясно. Мы сами недоумеваем: почему они так затянули этот процесс. Но в этой ситуации ничего изменить не можем, сотрудники компании объясняют, что они работают по международным стандартам, процесс утверждения тендеров у них очень сложный.

Ремонт идёт в сжатые сроки

И даже в этой непростой ситуации Кайрат Мухамбеткалиев настроен весьма оптимистично. Он отмечает, что сейчас по городу идёт ремонт 47 дорог, ещё по 13 улицам (сюда входят и неразыгранные по тендерам КПОшные дорожки) начата подготовительная работа – заключаются договора с подрядчиками, идёт завоз материалов и мобилизация техники.

— Мы будем стараться максимально выполнить все обязательства по дорогам, которые на себя взяли, — говорит он. – Но… что не сделаем в этом году, оставим на следующий. Строители работают по двухсменному графику. Мобилизовано колоссальное количество техники. На данный момент уже практически завершён ремонт 5 автодорог — по ул. Шевченко, Исаева в Уральске, по ул. Трудовая в посёлке Желаево, по ул. Советская в посёлке Круглоозёрное, по ул. Даля в посёлке Деркул и подъездной путь к посёлку Серебряково.

Ещё по двум дорогам, по словам Мухамбеткалиева, ремонтные работы близятся к завершению. Это те самые пресловутые трассы при выезде из города, закрытие которых создаёт массу неудобств людям.

— Участок дороги по улице Жангир хана — от улицы Азербайджанской до границы Уральска (это 4,6 километра) ремонтирует ТОО «KAES», у них на субподряде – ТОО «Адал Арна», — рассказывает Кайрат Мухамбеткалиев. – Весь объём работ они по проекту должны сделать за 8 месяцев, но за две недели уже выполнили 50 процентов из них (!): положили верхний и нижний слои асфальта на участке 2,5 километра – от границы Уральска до кольца в районе ЗКАТУ. Сейчас на данном участке они укрепляют дорожное полотно по обочине дороги. Подрядчик обещает нам, что ещё через две-три недели они полностью завершат и ремонтные работы на оставшемся участке (2,1 км!).

Что касается ремонта участка дороги по улице Чагано-Набережная (это 1,9 километра), то и здесь подрядчик – ТОО «Нурсат» очень рьяно приступил к работе.

— За пять дней строители уже полностью отфрезеровали свой участок дороги, — констатирует Мухамбеткалиев. – Если погода не подведёт, то за неделю они обещают положить нижний слой асфальта, и ещё неделю берут на то, чтобы уложить верхний слой асфальта. На этот проект предусмотрен срок реализации — 6,5 месяцев, но подрядчик обещает сделать дорогу за месяц. Они задействуют в работе 2 фрезы, 20 самосвалов, 2 укладчика асфальта и 8 катков.

Не приведёт ли такая спешка к тому, что асфальт на городских дорогах будет уложен некачественно?

Кайрат Мухамбеткалиев уверенно отвечает, что этого не будет.

— Сроки, которые ставят проектировщики, взяты ещё из советских смет, — рассуждает он. – Сейчас техника шагнула далеко вперёд, она за часы выполняет ту работу, которую советские машины выполняли за неделю. Дороги у нас сейчас делают 10 фирм, у каждой из которых есть свой асфальтобетонный завод производительностью 200 тонн асфальта в час. Этих мощностей им вполне хватает, чтобы производить работу по укладке асфальта с ускорением. Иногда, конечно, возникает дефицит щебня из-за отсутствия вагонов (его завозят в ЗКО из Актобе). Но руководство города и области на это оперативно реагирует – наши специалисты всегда находятся на связи с «Казахстан темир жолы».

Людмила КАЛАШНИКОВА

Дороги, запланированные к ремонту в 2017 году

Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в мкр.»Жулдыз» в г.Уральске

Капитальный ремонт дороги по ул.Трудовая от ул.Даля до ул.Алтынсарина в п.Деркул

Капитальный ремонт ул.Советская в п.Круглоозерное

Капитальный ремонт дороги по ул.4-ая Линейная в п.Зачаганск

Капитальный ремонт дороги по ул.Трудовая, ул.Агрегатная, ул.Курганная в п.Желаево

Капитальный ремонт дороги по ул.Даля от ул.Набережная до ул.С.Лазо в п.Деркул-Средний ремонт подъездной дороги к п.Серебряково

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мельничная от пр. Евразия до ул. Деповская.

Капитальный ремонт дороги по ул.Борисюк в п.Круглоозерное

Капитальный ремонт дороги по ул.Темиртауская в п.Зачаганск

Капитальный ремонт дороги по ул.Автомобилистов в п.Зачаганск

Капитальный ремонт дороги по ул.Набережная от ул.Конкина до ул.Даля в п.Деркул

Капитальный ремонт дороги по ул.Л.Беды от ул.Бараева до ул.Охранная в п.Деркул

Средний ремонт дороги на Казахско-Турецкий лицей в п.Деркул

Строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. В г.Уральске (улица №1)

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Шевченко, ул.Исаева от ул.Айтиева до ул.Нурпейсовой в г.Уральске

Капитальный ремонт автодороги по пр.Достык от ул.Пугачева до ул.М.Маметовой в г.Уральске

Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ихсанова от ул.Ч.Набережной до ул.Рубежинской в г.Уральске

Средний ремонт дороги по ул.Деповская, Восточная от п/п 2-я база до п/п Депо г.Уральска

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Азербайджанская от ул. Жангир хана до ул.Энтузиастов в г.Уральске

Средний ремонт покрытия автодороги по ул.Жангир хана от ул.Ч.Набережная до ул.Азербайджанской в п.Зачаганск

Капитальный ремонт дороги по ул.Урдинской от ул.Гагарина до ул.Джамбульской в г.Уральске

Реконструкция путепровода через ж/д в районе Депо в г.Уральске

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. М.Маметова от ул.Неусыпова до ул.Петровского в г.Уральске

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина от ул.С.Датова до путепровода 2-я база в г.Уральске

Средний ремонт покрытия автодороги по ул.Жангир хана от ул.Азербайджанской до границы г.Уральск ЗКО (8-ой км).

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абулхаирхана от ул.С.Датова до ул.Кызылжарская в г.Уральске

Средний ремонт ул.Чагано-Набережная от ул.Сарайшык до ул.Пугачева г.Уральска

Реконструкция автомобильной дороги по ул.У.Громовой от ул.Матросова до ул.Полевая в г.Уральске

Реконструкция автомобильных дорог по ул.Лиственная, ул.Вольная, ул.Рамаева от ул.Московская до ул.С.Датова в г.Уральске

Капитальный ремонт подъездной дороги к п.Круглоозерное от трассы Атырау-Уральск ЗКО.

Капитальный ремонт автомобильной дороги на п.Новенький от Желаевской трассы до границ г.Уральска

Строительство внутриквартальных проездов в 7-9 мкр. в г.Уральска (улица №2).