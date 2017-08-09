В Уральске шейх Халил ходатайствовал об отводе судьи Руслана Жумагулова

В Уральске продолжается судебный процесс над Абдухалилом Абдужаббаровым, известным в исламском мире как шейх Халил. Все свидетели по делу выслушаны. Суд перешёл к прослушиванию дисков с лекциями Халила. В деле фигурирует некто Мухтар Хамзин, предположительно бизнесмен из Уральска.

В Уральском суде по уголовным делам продолжается судебный процесс по делу Абдухалила Абдужаббарова. По словам судьи, все свидетели по делу допрошены. 26 из 100 свидетелей давали показания в закрытом режиме. Однако адвокат Абдужаббарова Жандос Булхайыр рассказал «УН», что суд заслушал далеко не всех свидетелей по данному делу.

— Часть свидетелей отбывают наказание в колониях Казахстана, поэтому их не заслушали, — говорит Жандос Булхайыр. – Другие свидетели не смогли явиться в суд, и судья использовал их показания, данные во время следствия. Для нас это проблема, ведь следователь допрашивает свидетелей в интересах следствия, а не в интересах защиты. Показания двадцати свидетелей по делу были сняты по ходатайству прокуроров, хотя показания этих свидетелей были как раз таки в пользу моего подзащитного.

И адвокат Булхайыр и сам шейх Халил ходатайствовали об отводе председательствующего судьи Руслана Жумагулова, однако им было в этом отказано.

— Судья Жумагулов нас не слушает, во время процесса слова вставить не даёт, постоянно перебивает, — пожаловался адвокат. – Должна же быть какая — никакая этика!

Посчитав, что все свидетели по делу выслушаны, суд перешёл к прослушиванию аудиозаписей с лекций, которые шейх Халил вёл в Атырау во времена своей работы помощником имама.

Первый диск, который заслушали в суде, назывался «Такфир». Аудиодорожка длилась порядка трёх минут. Как пояснил позже сам Абдужаббаров, это была вовсе не лекция, а его телефонный разговор с одним из прихожан.

«Кто не читает намаз, тот является кафиром. Кто знает, что намаз читать нужно, но не читает его, тот является кафиром» — примерно в таком духе была вся аудидорожка. Абдужаббаров комментирует разговор с прихожанином следующим образом:

— Слова выдернуты из контекста, — говорит он. – На самом деле я объяснял человеку то, что человек, пусть и по исламским законам считается кафиром, но называть его так никто не может. Общее название у них будет «кафир», я так говорил. Но конкретно человека обзывать кафиром не разрешается. Да, если к нему подойдет религиозный деятель и, пояснив все каноны ислама, призовёт того совершать намаз, а он откажется, тогда его можно так назвать. И потом, любой человек должен помнить, что человек может быть мусульманином только для виду, для каких-то своих целей, но при этом перед Богом не быть мусульманином.

Страшное слово «джихад»

Следующий диск, который слушали в суде, назывался «Аллах жолында джихад» (Джихад на пути к Богу. – Досл. перевод «УН»). Аудиозапись длилась 1,5 минуты и представляла собой слова из лекции, наложенные на арабскую этническую мелодию.

— Кто любит Бога, тот любыми путями совершает на пути к нему джихад, — говорил шейх Халил на аудиозаписи. – Он делает это душой, сердцем, словами, и даже используя своё богатство. Джихад на пути божьем есть истинная любовь к Богу.

После аудиодорожки шейх Халил объяснил суду, что означает джихад в его понимании.

— Джихад – это не есть призывы к войне или актам терроризма, как это принято считать в светском обществе, — говорит Абдухалил Абдужаббаров. – Джихад по сути своей делится на большой и малый джихад. Большой джихад – это, по сути, противостояние самому себе, своим слабостям, своим привычкам, воспитание силы воли. А малый джихад – это усердие мусульманина, отдача своих сил в намерении распространения ислама.

Любовь к Всевышнему

Последний диск, который слушали в суде, назывался «Аллаға деген махаббат» ( Любовь к Аллаху. – Дословный перевод «УН»). Аудио длилось час. Это была лекция Халила в десяти частях, которую он вёл в Атырау, была она посвящена тому, как нужно любить Бога.

— Любовь к Богу – это безусловная любовь, — звучало из колонок. – Любовь отца или матери к своему ребёнку, любовь ребёнка к своим родителям, чувство любви к Родине – безусловно, хорошие чувства, но высшая любовь – это любовь к Богу. Что такое любовь к Богу? – Это быть благодарным всему, что происходит, и помнить о Всевышнем в любой момент — и в трудности, и в радости. Плохо, когда вы мирские ценности, будь то ваша семья или ваше богатство, оцениваете дороже, чем Бога. Кто боится потерять мирское, тот пусть помнит: всё в руках Божьих. Помните, что мирские блага – золото, серебро – это временные удовольствия. Любовь к Богу – это то, что не закончится никогда и всегда будет при вас.

После прослушивания данной аудиозаписи Халил пояснил, что всё сказанное им во время лекции, было взято из книги, написанной шейхом Салихом – ученым из Саудовской Аравии.

— Я просто перевёл книгу, между прочим, по просьбе прихожан, — говорит Абдужаббаров. – Переводить в текстовую вариацию не было времени, и я перевёл её устно. Всё сказанное мною во время лекции – это не мной придуманное, а слова учёных. И пусть в Казахстане это в новинку, в то время, когда была прочитана лекция (Абдужаббарова судят за преступление, которое он предположительно совершил в 2004-2006 годах – «УН»), в Казахстане была абсолютная свобода выбора религии. Никто не судил тогда ни кришнаитов, ни свидетелей Иеговы, ни баптистов, и такого понятия, как «традиционный ислам», вообще не существовало.

— Вы же знали, что весь казахский народ всю жизнь покупал мясо на базаре, не особо интересовавшись, кто зарезал этот скот — мусульманин или не мусульманин, и никто не считал за кафиров своих родственников, не читающих намаз, почему вы принесли сюда эту религию? – спросил судья Жумагулов.

— Знаете, если пройтись по мечетям Казахстана и вдумчиво разобрать каждое слово, которое произносят имамы, то вскоре в мечетях будет некому работать, — парировал шейх Халил. – А что касаемо течений ислама, то повторюсь, что раньше не было предписанной государством религии. Вот у нас на территории Казахстана живут и дагестанцы, и чеченцы, они читают намаз по-своему, но им никто и слова не сказал по этому поводу. А я просто проповедовал ислам так, как был научен у арабов, с которыми познакомился на юге Казахстана. Мне их методы понравились больше, и я посчитал, что раз они арабы и сами из тех мест, где зарождался ислам, то так будет правильней.

Знакомство с бизнесменами???

Кроме этого, судья Жумагулов зачитал показания свидетеля Руслана Касымова .

— Абдужапаров приехал в Уральск в 2002 году и был у меня в гостях, где сообщил, что собирается познакомиться с Мухтаром Хамзиным и создать в Уральске новую ветвь ислама, — зачитывал показания судья. – Также он учил братьев-мусульман тому, что нельзя есть мясо, купленное на базаре и зарезанное не мусульманами. Некоторые мусульмане стали жить по его законам, а некоторые придерживались традиционного ислама. Через некоторое время и вовсе мусульмане разделились на две колоны и перестали здороваться и общаться друг-с другом.

Суд над шейхом Халилом продолжится в следующий понедельник, 14 июня. Теперь стороны готовятся к прениям. Защитник Жандос Булхайыр удивляется, почему такое тяжелое дело рассматривается в рекордно сжатые сроки.

— Сегодня девятый день процесса, — говорит он. – Дело в семнадцати томах. Я не знаю, почему так быстро судья хочет завершить его.

Напомним, что Абдухалила Абдужаббарова депортировали из Саудовской Аравии в феврале текущего года. По версии суда и следствия, Абдужаббаров в 2004-2006 годах пропагандировал радикальные течения ислама на территории Уральска и Атырау. В суде выяснилось, что Абдужаббаров является приверженцем салафитского течения ислама, который в Казахстане является разрешенным.