В Уральске установят 6 новых светофоров на сумму 24 миллиона тенге
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска объявил тендер на установку светофоров по городу. Приём документов на участие в тендерах заканчивается 21 августа.
Где будут установлены новые светофоры:
- пересечение ул. Абулхаир хана — ул. Кызылжарская
- пересечение ул. Московская — ул. Кызылжарская
- пересечение ул. Гагарина — ул. Ружейникова
- пересечение ул. Шолохова — ул. Циолковского
- пересечение ул. Гагарина — ул. Айталиева
- пересечение ул. Абулхаир хана — ул. Правдухина