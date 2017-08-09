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Опубликовано: Ср, Авг 9th, 2017
182 ЗКО / Картина дня

В Уральске установят 6 новых светофоров на сумму 24 миллиона тенге

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска объявил тендер на установку светофоров по городу. Приём документов на участие в тендерах заканчивается  21 августа.

Где будут установлены новые светофоры:

  • пересечение ул. Абулхаир хана — ул. Кызылжарская
  • пересечение ул. Московская — ул. Кызылжарская
  • пересечение ул. Гагарина — ул. Ружейникова
  • пересечение ул. Шолохова — ул. Циолковского
  • пересечение ул. Гагарина — ул. Айталиева
  • пересечение ул. Абулхаир хана — ул. Правдухина

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