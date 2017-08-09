В Уральске власти намерены провести реконструкцию путепровода «Нефтебаза»

На данный момент специалисты-проектировщики заняты разработкой проектно-сметной документации по данному путепроводу.

Реконструкция путепровода намечена на ближайшие годы – 2018-2019.

— Работа по разработке ПСД на реконструкцию путепровода «Нефтебаза» уже ведётся, — говорит руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев. — Мы планируем провести реконструкцию моста и максимально расширить дорожное полотно путепровода.

Людмила КАЛАШНИКОВА