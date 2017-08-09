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Опубликовано: Ср, Авг 9th, 2017
267 ЗКО / Картина дня

В Уральске власти намерены провести реконструкцию путепровода «Нефтебаза»

На данный момент специалисты-проектировщики заняты разработкой проектно-сметной документации по данному путепроводу.

Реконструкция путепровода намечена на ближайшие годы – 2018-2019.

— Работа по разработке ПСД на реконструкцию путепровода «Нефтебаза» уже ведётся, — говорит руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев. —  Мы планируем провести реконструкцию моста и максимально расширить дорожное полотно путепровода.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

Один комментарий
  1. Бее says:
    9 августа 2017 в 13:15

    Деповской мост слепите сначала. Чудики.

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