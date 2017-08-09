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Опубликовано: Ср, Авг 9th, 2017
358 ЗКО / Картина дня

В ЗКО не хватает учителей

Из-за нехватки преподавателей, областное управление образование привлекает пенсионеров и нагружает действующих учителей.

 

 

Об этом во время брифинга в службе центральных коммуникаций Казахстана сообщила временно исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Зауре Гумарова

— Сейчас в области не хватает 105 учителей, — говорит она. – В основном это учителя в сельских школах.  Не хватает учителей математики, русского языка и литературы в классах с казахским языком обучения. Мы справляемся с этим при помощи молодых специалистов, которые с 15 августа приступят к работе. Также привлекаем пенсионеров, чтобы они зарабатывали, и увеличиваем нагрузку на действующих преподавателей. Из глобального – мы пытаемся наладить подготовку смешанных педагогических кадров по смежным специальностям. К примеру, преподаватели математики смогут преподавать ещё и физику, а учителя биологии смогут преподавать химию.

Как известно, Казахстан переходит на трёхъязычную методику обучения. К слову, не все учителя в области готовы преподавать на английском языке.

— За счет средств республиканского и областного бюджета прошли языковые курсы преподаватели биологии, химии и физики, — говорит Зауре Гумарова. – В прошлом году более 500 учителей прошли языковые курсы, а в этом году — более 1000 учителей. Если брать в процентном соотношении, то 10% педагогов могут на сегодняшний день преподавать на английском языке.

Акмарал Шаяхметова

2 комментария
  1. HumptyDumpty says:
    9 августа 2017 в 13:11

    страна чудес…

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  2. HumptyDumpty says:
    9 августа 2017 в 13:11

    страна чудес…

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