Депутаты Бурлинского маслихата тайно показали разногласие с акимом района

Тайное голосование вчера 9 августа за представленные акимом Бурлинского района кандидатуры на должность сельских акимов показало, что местные депутаты имеют собственное мнение.

Лишь одна кандидатура – Хамидуллы Муканова, нынешнего акима Каракудукского сельского округа, при подсчете бюллетеней, получила единодушную поддержку депутатов районного маслихата. Остальные новоизбранные акимы имели не столь однозначную поддержку.

В Успеновском округе должность акима получил Кадыр Разиев с перевесом всего лишь в один голос, за него проголосовали лишь семеро депутатов из 12. В Карагандинском округе должность акима округа заняла Бибигуль Сагидуллина с 8 голосами из 12, в Приуральном – Жанат Мухамбетова, ей тоже свои голоса отдали 8 депутатов.

В 11 сельских округах акимами стали женщины.

Список избранных депутатами сельских акимов на сайте акимата ЗКО появился сразу же после выборов. ЗДЕСЬ

Адильхан КУЛИКЕШЕВ, секретарь маслихата Бурлинского района, объяснил такой разброс голосов депутатов-выборщиков так: «Мы каждого кандидата насквозь видели – кто будет работать для людей, а кому лишь должность акима нужна».

— Роль акима округа раньше была низкая, а сейчас вышел новый закон «О местном самоуправлении», у акима появился статус руководителя органа самоуправления, бюджет, они должны принести развитие в сельские округи. Вот мы почему Муканова поддержали единогласно, чтобы он еще один срок остался акимом Каракакудукского округа? Его работа видна по поселкам округа, население хорошо к нему относится.

Депутат Жазбай ЕЛЕУСИНОВ считает, что борьбы реальной за должность акимов округов не было.

-. Это где-то на юге достаточно, может быть, желающих стать акимами, а у нас тут рабочих мест хватает. Да и выбирать не из кого, у нас же тут много вымирающих поселков. Люди уезжают. Вот в Александровке детей мало стало, школу 9-летку закроют, и в Успеновке школа тоже на грани закрытия… В таких поселках бюджет округа набирать не из чего. Это только в Бурлине и Приуральном может быть неплохие бюджеты, а в остальных нет ничего.

«Раз мы их, акимов округов, выбираем, то аким района должен согласовывать с нами свои кадровые решения по ним».

Секретарь раймаслихата Куликешев признает свою и коллег-депутатов ответственность за акимов, которых они избрали.

— Да, мы обязаны, будем контролировать бюджеты округов. Я в своем Кентубекском округе спрашиваю акима, сколько у него денег в бюджете, куда они направляются. Я вот считаю, что это неправильно, что аким района увольняет сельских акимов. Раз мы их, акимов округов, выбираем, то аким района должен с нами согласовывать свои кадровые решения по ним. Мы, депутаты, должны видеть, что за таким решением акима района – реальное нарушение закона акимом округа или это корыстные гонения со стороны руководства района. Подход «кого хочу, того поставлю на должность» — это приводит к коррупции.

Тамара ЕСЛЯМОВА