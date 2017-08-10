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Опубликовано: Чт, Авг 10th, 2017
127 Народные новости

Кран уронил груз на машину

Тельжан

 

17.07.17 числа в г.Уральск я припарковал свой новый Renault Logan во дворе ул.С.Тюленина 6 через два часа у меня сыграла сигнализация. Я вышел на улицу и увидел что автокран «ТОО Орал Полимер» выполняя подъемные работы причем грубо нарушая технику безопасности уронил груз на мою новую машину. Я связался с руководством фирмы, мне пообещали купить машину,  я дал согласие. В итоге мне предложили поддержанный «Логан»конечно я отказался.  Мне пообещали что восстановят машину но конечно она не будет уже новой.

 

Один комментарий
  1. Не интересно says:
    10 августа 2017 в 11:17

    в чем вопрос?

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