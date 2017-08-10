Уральск  третий раз за лето остался без горячей воды

Вчера АО «Казтрансгазаймак» снова отключил подачу газа от АО «Жайыктеплоэнерго»,из-за долга в 204 миллиона тенге. В «ЖТЭ» не знают, когда это закончится.

Об этом «УН» сообщили разъяренные читатели, то и дело обрывающие редакционный телефон.

— Почему не платят одни, а страдает весь город?, — возмущается одна из читателей ( представится женщина забыла). – Теперь я тоже не буду платить «Жайыктеплоэнерго»! А что они мне сделают? Всё что могли, то они уже сделали.

Мы обратились за комментариями к генеральному директору АО «Жайыктеплоэнерго и вот что нам ответили:

— Нам отключили подачу газа из-за долга в 204 миллиона тенге, — говорит Мурат Байменов. – Эти деньги –полностью долг населения, предприятия нам за тепло не должны, ведь если они не будут платить, то мы можем им отключить тепло, а жилые дома отключить не можем, так как это нарушит весь технологический процесс.

По сообщению Мурата Байменова, руководство области ведёт переговоры с АО «Казтрансгазаймак».

Первый замдиректора Западно-Казахстанского филиала АО «Казтрансгазаймак» Асылбек Кайбалиев от развернутого комментария отказался.

— Отключили за долги, — сказал он. – Сколько можно терпеть?

— А когда будет горячая вода у людей? – спросил журналист.

— Когда «ЖТЭ» рассчитается, тогда и будет, — ответил Кайбалиев.

Напомним, что в этом году уже третий раз Уральск остается без горячей воды. Резервного мазута на ТЭЦ больше нет – кончился в прошлые разы, следующая партия будет только в октябре ( закупают на 195 миллионов тенге). Брать кредит на погашение долгов « Жайыктеплоэнерго» не может, так как уже должны одному из банков второго уровня.