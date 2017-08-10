Уральск третий раз за лето остался без горячей воды
Вчера АО «Казтрансгазаймак» снова отключил подачу газа от АО «Жайыктеплоэнерго»,из-за долга в 204 миллиона тенге. В «ЖТЭ» не знают, когда это закончится.
Об этом «УН» сообщили разъяренные читатели, то и дело обрывающие редакционный телефон.
— Почему не платят одни, а страдает весь город?, — возмущается одна из читателей ( представится женщина забыла). – Теперь я тоже не буду платить «Жайыктеплоэнерго»! А что они мне сделают? Всё что могли, то они уже сделали.
Мы обратились за комментариями к генеральному директору АО «Жайыктеплоэнерго и вот что нам ответили:
— Нам отключили подачу газа из-за долга в 204 миллиона тенге, — говорит Мурат Байменов. – Эти деньги –полностью долг населения, предприятия нам за тепло не должны, ведь если они не будут платить, то мы можем им отключить тепло, а жилые дома отключить не можем, так как это нарушит весь технологический процесс.
По сообщению Мурата Байменова, руководство области ведёт переговоры с АО «Казтрансгазаймак».
Первый замдиректора Западно-Казахстанского филиала АО «Казтрансгазаймак» Асылбек Кайбалиев от развернутого комментария отказался.
— Отключили за долги, — сказал он. – Сколько можно терпеть?
— А когда будет горячая вода у людей? – спросил журналист.
— Когда «ЖТЭ» рассчитается, тогда и будет, — ответил Кайбалиев.
Напомним, что в этом году уже третий раз Уральск остается без горячей воды. Резервного мазута на ТЭЦ больше нет – кончился в прошлые разы, следующая партия будет только в октябре ( закупают на 195 миллионов тенге). Брать кредит на погашение долгов « Жайыктеплоэнерго» не может, так как уже должны одному из банков второго уровня.
Сколько можно издеваться над народом, если бы деньги не уходили куда не надо, долгов бы не было, а юристов надо гнать в шею, работники никакие и руководство такое же.
Сколько можно? Аким куда куда смотрить? Барин кулип журип оксатып жатрго кульгинов!!! надо писать в астану. что бы по тв показаали писали в газетах. а казтрансгаз надо конкретно проверить там такой бардак и коррупция и движиение которого нету ни в одном предприятие. а где наши жепутаты безсовестные когда проезд поднять да а когда в городе такие проблемы никто рот не откывает. намыстары жок депутаттардын.