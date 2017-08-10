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Опубликовано: Чт, Авг 10th, 2017
158 ЗКО / Картина дня

В Уральске на четырех перекрёстках появятся выделенные в отдельную полосу правые повороты

По одному из них – на перекрёстке улиц Срыма Датова-Гагарина – уже готова проектно-сметная документация и проводится тендер по определению подрядчика на выполнение строительных работ.

Перекрёсток улиц Сырыма Датова — Гагарина. Иллюстративное фото из архива «УН»

Об этом «УН» сообщил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев.

— Устройство правого поворота на пересечении улиц Срыма Датова и Гагарина по смете стоит 100 миллионов тенге, — пояснил он. – После определения подрядчика уже  в течение месяца строительство этого поворота будет начато.

Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации на устройство дорожных  правых поворотов на пересечении улиц Абулхаир хана и Срыма Датова, Айтиева – Евразии, Шолохова- Тюленина.

Эти объекты – переходящие на 2018 год: их начнут строить в этом году и завершат – в следующем.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Один комментарий
  1. Ваше имя says:
    10 августа 2017 в 13:38

    как всегда лета не хватило. все дела в зиму

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