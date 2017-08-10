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Опубликовано: Чт, Авг 10th, 2017
133 ЗКО / Картина дня

Новый патологоанатомический центр построят в Уральске

 На изготовление проектно-сметной документации выделено 8 миллионов тенге — тендер с таким лотом опубликовало на сайте госзакупок управление строительства.

иллюстративное фото

— По предварительной информации, патологанатомический центр будет на том же самом месте, где находится действующий центр ( улица Свердлова-«УН») , — сообщил Ринат Гайнутдинов, руководитель отдела правовой работы и договорных отношений управления строительства ЗКО. – Действующий центр находится не в лучшем состоянии.

По словам чиновника, в этом году идёт разработка ПСД, а в каком году начнется строительство патологоанатомического центра, ещё не определено.

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