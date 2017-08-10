Новый патологоанатомический центр построят в Уральске

На изготовление проектно-сметной документации выделено 8 миллионов тенге — тендер с таким лотом опубликовало на сайте госзакупок управление строительства.

— По предварительной информации, патологанатомический центр будет на том же самом месте, где находится действующий центр ( улица Свердлова-«УН») , — сообщил Ринат Гайнутдинов, руководитель отдела правовой работы и договорных отношений управления строительства ЗКО. – Действующий центр находится не в лучшем состоянии.

По словам чиновника, в этом году идёт разработка ПСД, а в каком году начнется строительство патологоанатомического центра, ещё не определено.