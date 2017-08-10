В Уральске проспект Достык-Дружба может стать прогулочной зоной

Об этом «УН» стало известно в ходе беседы с руководителем отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайратом Мухамбеткалиевым.

Ремонт главной улицы города – проспекта Достык-Дружба – начался в 2015 году, но по непонятным причинам не завершён спустя два с половиной года.

Почему же власти не решают проблему с завершением капиталки по проспекту Достык-Дружба?

— У подрядчика – ТОО «АзияТехСтрой» завершился срок контракта с компанией КПО б.в., поэтому они не заканчивают ремонт на Достыке, – просто объясняет ситуацию руководитель городского отдела ПАиАД Кайрат Мухамбеткалиев.

— И к компании у заказчика нет никаких претензий по качеству ремонтных работ? – уточняю я.

— Нет. Никаких, — парирует глава ЖКХ. – Просто они решили сменить подрядчика. Сейчас все работы на Достыке проводит ТОО «АсарСтройСервис» (кстати, тоже алматинская фирма, как и прежний подрядчик – прим. ред.). В проект по ремонту Достыка внесены изменения – мы добавили сюда ремонт 10 поперечных улиц (это 5,7 километра дорог), которые имеют выход на проспект – это Алмазова, Темира Масина, Жалела Досмухамедова, Фрунзе, Карева, Гумара Караша, Никиты Савичева, Габдуллы Тукая. На этих улицах одновременно будет идти замена инженерных коммуникаций – сетей водоснабжения, которые изношены уже процентов на 60. Объект сложный. До конца года, возможно, его не сдадут. Но с дефектами мы Достык принимать не будем. Если приёмочная комиссия выявит какие-то погрешности в работе прежнего подрядчика – ТОО «АзияТехСтрой», они будут исправлять свои недочёты в рамках гарантийных обязательств.

По словам моего собеседника, в будущем у властей есть задумка максимально разгрузить проспект Достык-Дружба от автомобилей, чтобы историческая часть города стала прогулочной зоной. Именно по этой причине акиматы города и области приняли решение привести в порядок прилегающие к проспекту улицы, по которым в будущем можно будет пустить потоки машин.

Практически та же история – и с другой дорогой – по улице Ихсанова, которую уже третий год ремонтирует по заказу КПО б.в. ТОО «АзияТехСтрой».

И по данному проекту заказчик расторг договор с подрядчиком, не дождавшись завершения работ. По той же банальной причине – истёк срок заключения контракта. Улицу Ихсанова вместо «АзияТехСтрой» будет доделывать та же фирма, что и Достык – ТОО «АсарСтройСервис».

— В проект по ремонту Ихсанова мы добавили также ремонт 7 поперечных улиц, проект усложнился, но подрядчик уже приступил к работе, и обещает, что к концу года сдаст этот объект, — говорит глава ЖКХ.

Людмила КАЛАШНИКОВА