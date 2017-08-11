Фермеры в ЗКО практикуют продажу овощей с поля

Крестьянское хозяйство «Клад» выставило на трассу Уральск — Атырау баннер с приглашением купить их продукцию прямо у них на поле. Многие проезжающие пользуются их приглашением и не считают лишним сделать крюк в 30 километров. Хозяйство отпускает свои помидоры, болгарский перец и баклажаны по цене, по которой они отдают оптовым перекупщикам. Помидоры хозяйство продает по цене от 80 до 120 тенге за килограмм. На рынках эти же овощи появляются уже с накруткой во много раз больше. Стоимость помидоров доходит до 300 тенге за килограмм.

Фермеры, занимающиеся овощеводством, сетуют на неудовлетворительный урожай с плантаций этим летом, сказалась, по их словам, холодная весна.

В эту субботу в центре города на улице Иксанова откроется овощной базар, где фермеры смогут сами реализовывать выращенный урожай.