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Опубликовано: Пт, Авг 11th, 2017
41 ЗКО / Картина дня

Фермеры в ЗКО практикуют продажу овощей с поля

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Крестьянское хозяйство «Клад» выставило на трассу Уральск — Атырау баннер с приглашением купить их продукцию прямо у них на поле. Многие проезжающие пользуются их приглашением и не считают лишним сделать крюк в 30 километров. Хозяйство отпускает свои помидоры, болгарский перец и баклажаны по цене, по которой они отдают оптовым перекупщикам. Помидоры хозяйство продает по цене от 80 до 120 тенге за килограмм. На рынках эти же овощи появляются уже с накруткой во много раз больше. Стоимость помидоров доходит до 300 тенге за килограмм.

Фермеры, занимающиеся овощеводством, сетуют на неудовлетворительный урожай с плантаций этим летом, сказалась, по их словам, холодная весна.

В эту субботу в центре города на улице Иксанова откроется овощной базар, где фермеры смогут сами реализовывать выращенный урожай.

Уважаемые фермеры, вы можете размещать здесь в комментариях свои объявления о продаже овощей с вашей плантации.

2 комментария
  1. Класс says:
    11 августа 2017 в 16:28

    Отлично.то что надо.

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  2. братишка says:
    11 августа 2017 в 16:30

    Хотя бы какие-нибудь контакты, адрес указали

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