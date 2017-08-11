Управление охраны общественного здоровья опровергло слухи о заражённом мясе в Уральске

Сегодня в мессенджере WhatsApp распространялись аудио-сообщения о заражённой говядине, поступившей в город из области. Управление охраны общественного здоровья опровергло эти слухи.

«Не покупайте говядину. Сейчас говядина больная», — говорится в одном из сообщений.

Также сообщается, что остальные виды мяса – баранина, свинина, конина – не заражены.

Прокомментировала ситуацию Жулдыз Куанышкалиева, главный специалист отдела гигиены питания:

— На данный момент к нам такой информации не поступало. У нас таких данных нет. Если фиксируются такие случаи, у нас проводятся экстренные совещания по поводу эпидемии или заражения.

Жулдыз Куанышкалиева так же отметила, что вопросом проверки продаваемого на рынках мяса занимается Ветеринарный контроль.

На рынках есть специально отведённые места, где продают мясо. При этих отделах всегда есть ветврач. Именно ветврачи занимаются проверкой качества мяса.

— Если появляется заражённое мясо, то его снимают с продажи.

В распространяемых сообщениях также шла речь о том, что заражённое мясо сдают в общепиты и производителям мясной продукции. Жулдыз Куанышкалиева сообщила, что общепиты и пищевая промышленность проходят регулярную плановую проверку и за последнее время случаев поступления заражённого мяса не зафиксировано.