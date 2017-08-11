В ЗКО самые опасные дороги в Казахстане

В ЗКО дороги были и остаются самыми опасными в стране. Об этом было сказано 11 августа во время Координационного заседания по безопасности дорожного движения в прокуратуре области.

Плохое состояние дорог в области назвали одним из основных факторов высокой аварийности. По данным прокуратуры с начала года в области погибли 37 человек в 188 ДТП. Такие данные озвучил заместитель прокурора области Тажиден Найманов в ходе заседания координационного совета.

— Впервые за последние годы ДТП сократилось на 18 процентов, а число погибших на 40 процентов. Но успокаиваться на статестических данных не приходится. По показателю ДТП у нас выше среднестатистического, то есть ЗКО по дорожным проишествиям стоит на 6 месте по республике, — отметил заместитель прокурора области Найманов.