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Опубликовано: Пт, Авг 11th, 2017
179 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В ЗКО самые опасные дороги в Казахстане

В ЗКО дороги были и остаются самыми опасными в стране. Об этом было сказано 11 августа во время Координационного заседания по безопасности дорожного движения в прокуратуре области. 
Плохое состояние дорог в области назвали одним из основных факторов высокой аварийности. По данным прокуратуры с начала года в области погибли 37 человек в 188 ДТП. Такие данные озвучил заместитель прокурора области Тажиден Найманов в ходе заседания координационного совета.
— Впервые за последние годы ДТП сократилось на 18 процентов, а число погибших на 40 процентов. Но успокаиваться на статестических данных не приходится. По показателю ДТП у нас выше среднестатистического, то есть ЗКО по дорожным проишествиям стоит на 6 месте по республике, — отметил заместитель прокурора области  Найманов.

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