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Опубликовано: Сб, Авг 12th, 2017
2 Картина дня / Мир

Нарастает напряжённость вокруг Северной Кореи

Нарастает напряжённость вокруг Северной Кореи. Президент США Трамп объявил о полной готовности к военному решению вопроса КНДР.

Военный арсенал США в отношении Северной Кореи заряжен и готов к бою. Об этом президент Трамп написал у себя в твиттере. Американский президент дал понять: Штаты немедленно атакуют Пхеньян, если там «поведут себя неразумно». Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь, добавил Трамп. Телеканал NBC вчера сообщил: Вашингтон намерен ударить по ракетным объектам КНДР. При помощи тяжёлых бомбардировщиков Рокуэлл, на борту не будет ядерного оружия. Минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО Пэтриот на территории префектур Коти, Симанэ и Хиросима. Токио принимает меры из-за угроз Пхеньяна атаковать баллистическими ракетами военную базу США на острове Гуам в Тихом океане. Комплексы ПВО японские военные развернут ночью. На этом фоне сенатор Виктор Озеров заявил агентству РИА, что из-за ситуации вокруг КНДР системы ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние боевой готовности. Это вызвано не только действиями Пхеньяна, но и возможным ответом на них США, пояснил Озеров. В Минобороны опровергли сообщения о приведении комплексов ПВО в боевую готовность.

Глава российского МИДа Сергей Лавров только что высказался по поводу северокорейской проблемы. Цитата по Интерфаксу: «КНДР уже создала ядерное оружие, но мы не приемлем ядерную Северную Корею». Глава МИДа отметил, что риторика вокруг КНДР зашкаливает, но Москва надеется на здравый смысл в этом вопросе.

«Эхо Москвы»

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