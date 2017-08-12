Нарастает напряжённость вокруг Северной Кореи

Военный арсенал США в отношении Северной Кореи заряжен и готов к бою. Об этом президент Трамп написал у себя в твиттере. Американский президент дал понять: Штаты немедленно атакуют Пхеньян, если там «поведут себя неразумно». Надеюсь, Ким Чен Ын выберет другой путь, добавил Трамп. Телеканал NBC вчера сообщил: Вашингтон намерен ударить по ракетным объектам КНДР. При помощи тяжёлых бомбардировщиков Рокуэлл, на борту не будет ядерного оружия. Минобороны Японии приказало развернуть комплексы ПВО Пэтриот на территории префектур Коти, Симанэ и Хиросима. Токио принимает меры из-за угроз Пхеньяна атаковать баллистическими ракетами военную базу США на острове Гуам в Тихом океане. Комплексы ПВО японские военные развернут ночью. На этом фоне сенатор Виктор Озеров заявил агентству РИА, что из-за ситуации вокруг КНДР системы ПВО на Дальнем Востоке привели в состояние боевой готовности. Это вызвано не только действиями Пхеньяна, но и возможным ответом на них США, пояснил Озеров. В Минобороны опровергли сообщения о приведении комплексов ПВО в боевую готовность.

Глава российского МИДа Сергей Лавров только что высказался по поводу северокорейской проблемы. Цитата по Интерфаксу: «КНДР уже создала ядерное оружие, но мы не приемлем ядерную Северную Корею». Глава МИДа отметил, что риторика вокруг КНДР зашкаливает, но Москва надеется на здравый смысл в этом вопросе.