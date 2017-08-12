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Опубликовано: Сб, Авг 12th, 2017
60 ЗКО / Картина дня / Уральская неделя - архив

Владельцы квартир в домах бизнес-класса считают низким качество работы компании-застройщика

Компания «Болашак-Т» признает претензии покупателей квартир, но затягивает с исправлением недочетов, допущенных при строительстве.

Жители трех домов в пятом микрорайоне сообщили, что у них нет горячей воды, не работают лифты, в подвалах домов скопилась дождевая вода, в подъездах нет света. Владельцы квартир подчеркивают, что реализованное им жильё было заявлено как бизнес-класс. Стоимость одного квадратного метра на первом этаже составила 170 000 тенге.
— Квартиры не дешёвые, — говорит старшая по подъезду одного из домов Анара Утебалиева – мы еще на ремонт потратили большие деньги. . А у нас в подвалах вода стоит – уже запах стоит. В подъездах и на балконах при дожде течет по стенам и окнам. Мы хотим, чтобы «Болашак-Т» всё исправили, отремонтировали. В первых двух домах люди два года без горячей воды уже.
В начале августа представители компании «Болашак-Т» встретились с жителями дома и провели опись всех неисправностей. Владельцы квартир получили заверения застройщика, что к первому сентября все недочёты будут исправлены.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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