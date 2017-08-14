Дом судьи обворовали в Алматинской области

В Алматинской области обворовали дом районного судьи, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области. По данным ведомства, 3 июля к полицейским Каратальского района поступило заявление судьи о краже денежных средств и ювелирных изделий из его дома, расположенного в селе Сарыбулак. «Как выяснилось, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге. При осмотре места происшествия полицейские установили, что кража была совершена путем отжатия пластикового окна и взлома сейфа, в котором хранились наличность и драгоценности», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области. Вскоре оперативникам каратальской районной полиции совместно с сотрудниками ДВД области удалось установить 30-летнего жителя соседнего Коксуского района, обоснованно подозреваемого в совершении этого преступления. «На днях подозреваемый был задержан на одной из съемных квартир в городе Текели и уже дал признательные показания. При допросе задержанный также пояснил, что похищенные драгоценности якобы сбыты им на территории города Алматы. Сейчас расследование уголовного дела, предусмотренное статьей 188 частью 4 УК РК «Кража чужого имущества в особо крупном размере», продолжается в производстве Каратальского РОВД. Задержанный водворен под стражу», — резюмировали в ДВД.

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