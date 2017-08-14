СМИ: У бывшего акима Астаны украли три миллиона долларов и 50 тысяч евро

Три миллиона долларов, 50 тысяч евро и наручные часы стоимостью в 50 миллионов тенге украли преступники из особняка в Алматы. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, дом, в котором произошел инцидент, принадлежит экс-министру туризма и спорта Темирхану Досмухамбетову. Однако бывший высокопоставленный чиновник отрицает свою причастность к этому делу, передает Today.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В сводках полиции сообщается, что ограбление произошло ночью.

К дому подъехала Daewoo Nexia. Из нее вышли несколько человек. Они же спустя несколько минут вынесли из помещения ценности.

«Неустановленные лица, осознавая, что совершают преступление против собственности, незаконно проникли в жилое помещение, сломали металлический сейф, расположенный внутри гардеробной комнаты, оттуда вытащили денежные средства, принадлежащие Досмухамбетову Темирхану Мынайдаровичу, что является особо крупным размером, тем самым причинили последнему значительный имущественный вред», — приводит КТК данные полиции.

Темирхан Досмухамбетов в разные годы занимал высокие должности в Казахстане. Был управляющий делами президента РК, акимом Астаны, министром туризма и спорта РК, работал в мажилисе. С 2006 года он президент национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

От комментария на камеру Досмухамбетов отказался. Но в телефонной беседе с журналистом КТК сообщил лишь, что «произошла какая-то ошибка». Дом, откуда вынесли три миллиона долларов, ему не принадлежит, и к деньгам экс-министр отношения не имеет.