У зампрокурора ЗКО Александра Цуранкова украли двигатель со служебной машины
Происшествие случилось 29 июля текущего года. После кражи двигатель автомобиля «Toyota Camrу» 2014 года выпуска продали. Подозреваемый – личный водитель Александра Цуранкова.
Заведено уголовное дело по признакам хищения вверенного чужого имущества с использованием служебного положения ( статья 189, часть 2, пункт 3 УК РК).
Об этом «УН» сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.
— Установлено причастие к данному преступлению бывшего водителя прокуратуры Казбека Тауашева, — сообщили в пресс-службе. – Факт реализации двигателя автомашины имел место быть. На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие ведёт служба экономических расследований Департамента государственных доходов по ЗКО.
По информации пресс-службы прокуратуры, служебный автомобиль прокуратуры «Toyota Camrу», 2014 года выпуска был приобретён в 2014 году по стоимости 6 272 000 тенге. Остаточная стоимость автомобиля на сегодняшний день 3 528 000 тенге.
Ущерб от кражи двигателя составил 550 тысяч тенге и на данный момент возмещен.
Кердык.
Приехали!
» Факт реализации двигателя автомашины имел место быть».
Как красиво написано: не установлен, а «имел место быть». 🙂
Надо запомнить.