Погода +26oC
$332.42
392.12
5.56
Опубликовано: Пн, Авг 14th, 2017
206 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске гособвинение запросило для шейха Халила 8 лет лишения свободы

Защита исламского деятеля считает обвинение «устаревшим» и просит прекратить уголовное дело в отношении Абдухалила Абдужаббарова.

Адвокат Абдужаббарова и его родной брат. Уральск, июль 2017

 

Санкциями статьи 164, части 3 УК РК, в редакции 1997 года за преступление, в котором подразумевается наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы. При этом прокурор Ерлан Мухтаров посчитал за смягчающие обстоятельства то, что Абдухалил Абдужаббаров отец десяти детей, девять из которых несовершеннолетние.

— Вина Абдужаббарова полностью доказана, — говорит прокурор Мухтаров. – Его вину подтверждают свидетели по делу, а также то, что после лекций Абдужаббарова было осуждено 30 человек по террористическим статьям. Кроме всего прочего, эксперты подтвердили наличие призывов к войне в лекциях Абдужаббарова.

Адвокат Абдухалила Абдужаббарова Жандос Булхайыр попросил суд остановить уголовное дело.

-Во-первых, оба эксперта по уголовному делу нарушили закон, -говорит адвокат Булхайыр. – Один из экспертов имеет диплом политолога, и почему-то делает заключения по религиозной статье. Специалисты-политологи имеют право лишь предсказывать какие-либо политические изменения в обществе. В ряде стран, политология и вовсе признана лженаукой.

Второй эксперт, по мнению, адвоката, был необъективен.

— Эксперт- исламовед, выдавший заключение, что в лекциях моего подзащитного имеются признаки разжигания религиозной розни ранее работала в КНБ, — говорит адвокат. – А в этой системе, как говорится, «бывших не бывает».

Суд предоставит Абдухалилу Абдужаббарову последнее слово, завтра, в 15-00.

Напомним, что в Уральске суд рассматривает уголовное дело в отношении известного исламского деятеля Абдухаллила Абдужаббарова, известного также как шейх Халил. Его обвиняют в распространении деструктивных исламских течений на территории Уральска и Атырау. Сам Абдужаббаров был экстрадирован из Саудовской Аравии после неоднократных требований КНБ Казахстана о его выдаче. В Саудовской Аравии шейх Халил прожил порядка десяти лет, и в последние месяцы своего нахождения в Саудовской Аравии выложил в  видеохостинге «Youtube» видеообращение к властям Турции, с просьбой предоставить ему и его семье политическое убежище. Примечательно, что Абдужаббаров не отказывается ни от одного деяния, вменяемого ему спецслужбами, однако не считает их за преступления.

Репортаж с прений сторон по делу Абдужаббарова  читайте в среду, в свежем номере «УН»

Один комментарий
  1. Юрист says:
    14 августа 2017 в 19:13

    Не до 12 а до 10 лет по старому кодексу

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-08-14
Утром26 ℃
Днем26 ℃
Вечером24.92 ℃
Ночью16.31 ℃
Влажность37 %
ДавлениеhPa 1022.24
Скорость ветра4.71 м/с
2017-08-15
Утром16.56 ℃
Днем27.46 ℃
Вечером27.61 ℃
Ночью18.51 ℃
Влажность39 %
ДавлениеhPa 1025.86
Скорость ветра2.32 м/с