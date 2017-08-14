В ЗКО журналист «Радио Азаттык» стал объектом провокации

Полиция Уральска возбудила уголовное дело в отношении журналиста «Радио Азаттык» по заявлению члена уральского казачьего общества. Позже заявитель признался, что спровоцировал драку с журналистом по заданию лидера молодежного движения Уральско-Яицкого казачьего войска, который, в свою очередь, называет себя внештатным сотрудником полиции.

Речь идет о потасовке, которая произошла в ночь с 10 на 11 августа, рядом с редакцией газеты «Уральская неделя». Журналист «Радио Азаттык» Санат Урналиев находился на улице Кердери, когда к нему подошли двое молодых людей и один из них в грубой форме обратился к журналисту. В ходе словесной перепалки между журналистом и молодым человеком произошла потасовка, в ходе которой Санат Урналиев нанес удар открытой ладонью по лицу своего оппонента. В этот момент потасовку прекратили журналисты «Уральской недели» Рауль Упоров и Лукпан Ахмедьяров, которые подошли к месту происшествия, привлеченные шумом ссоры.

На другой день сотрудники полиции явились в доме Саната Урналиева и доставили его в Абайский отдел полиции, где ему сообщили, что по факту потасовки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Заявитель – некий Сергей Бакасов в своей жалобе в полицию, сообщил, что в ходе конфликта с журналистом он получил сотрясение мозга и точно назвал паспортные данные журналиста, его место работы и домашний адрес.

— Первое, что показалось мне подозрительным в этом деле: откуда Бакасов знал мои анкетные данные, то есть полное ФИО. И второе, как так быстро (меньше чем за полдня) следователь успел собрать материалы по делу, опросить фигурантов и возбудить дело, не проведя доследственную проверку, — сообщил Санат Урналиев в разговоре с журналистом «УН».

12 августа Санат Урналиев посетил дом, который был указан в заявлении как место жительства потерпевшего. Там он познакомился с матерью потерпевшего и сообщил, что пришел узнать о том, какой вред он нанес Сергею Бакасову. Женщина сообщила, что последние несколько недель ее сын дома появляется редко и его сопровождает молодой мужчина, который представился ей как атаман местных молодых казаков. По словам матери, сын вступил в некую молодежную казачью организацию, отпустил бороду и целыми днями пропадает неизвестно где.

Женщина в присутствии журналиста позвонила на сотовый телефон своего сына и потребовала, чтобы тот явился домой. Однако Сергей Бакасов в тот день домой так и не явился.

На другой день, 13 августа, потерпевший сам созвонился с Санатом Урналиевым и предложил ему встретиться в районе областной больницы. Во время встречи Сергей Бакасов попросил Саната Урналиева как можно быстрее доставить его домой и рассказал, что на самом деле спровоцировал Саната на драку по указанию руководителя молодежного крыла общественного объединения «Уральско-Яикское казачество» (ОО «УЯК») Намика Байрамова.

— Сергей сообщил, что в тот вечер «его готовили под меня», то есть у него в день нашей с ним потасовки стояла конкретная задача спровоцировать меня на драку, затем написать заявление в полицию, чтобы меня «закрыли». «Тебя сказали не бить, но чтобы ты меня ударил. И чем сильнее ты ударишь, тем лучше», — рассказал Сергей Бакасов. «Задание» атаман Байрамов и еще двое неизвестных с ним в гражданском дали Сергею, объяснив, что я «нехороший журналист» и «пишу всякое». Сергею атаман и его компания перед тем направить на провокацию в отношении меня, обещали заплатить, «поимев с меня «бабки», а именно «сначала менты его закроют на пять суток», а потом Сергей должен был подать на меня гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 2 миллиона тенге, — сообщил Санат Урналиев утром, 14 августа, перед тем, как зайти в кабинет следователя на допрос.

Санат Урналиев перед допросом успел прислать в редакцию аудиозапись разговора с Сергеем Бакасовым, в котором последний признается, что потасовка была провокацией и была организована Намиком Байрамовым.

Уже после того, как Санат Урналиев зашел в здание Абайского отдела полиции для допроса, стало известно, что Сергей Бакасов забрал из полиции свое заявление. Но следователи Абайского отдела полиции заявили супруге журналиста, что сразу после этого в полицию подал заявление Намик Байрамов, который сообщил, что журналист его также в ту ночь избил.

О самом Намике Байрамове известно, что он этнический азербайджанец, принял крещение и два года назад был назначен руководителем молодежного крыла Уральско-Яикского казачества. Об этом нам сообщил руководитель казачьего культурного общества Анатолий Авилов.

— Он прошел посвящение в казаки два года назад. Сейчас ставится вопрос о том, что он будет отстранен от должности руководителя нашего молодежного крыла, за поступок дискредитирующий честь казака, — сообщил Авилов.

По его словам речь идет о жалобе двух жительниц Уральска, деньги которых обманом присвоил себе Намик Байрамов. Относительно ситуации с журналистом Санатом Урналиевым Анатолий Авилов сообщил, что в курсе событий, но комментировать ситуацию отказался.

Между тем в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» мы смогли найти четыре аккаунта, созданные в разное время Намиком Байрамовым. Судя по фотографиям, Намик Байрамов является организатором или участником неких военизированных молодежных организаций. На нескольких фотографиях Намик Байрамов изображен в окружении вооруженных автоматами молодых людей. Активно используется символика и атрибутика сторонников возрождения Российской Империи. Кроме того, он является администратором группы «Хутр влодимировка мк уяк kz» (орфография и стилистика страницы сохранена). На главной странице группы, управляемой Намиком Байрамовым, сообщаются цели группы: ««Возрождение казачества, воссоединение Русского народа, становление Яика как Великой державы, защита гражданских прав и свобод, чести и достоинства казаков, русского народа и Русской православной церкви, объединение казаков и казачьих организаций в единую организацию, которая станет надежной опорой главы государства, хранителем трона, как это было 1000 лет на Руси».

В момент написания публикации Санат Урналиев продолжает находиться в Абайском отделе полиции УВД г.Уральск. Атаман Уральского казачьего общества Анатолий Авилов отказался предоставлять журналистам «УН» контакты Намика Байрамова.

Редакция «Уральской недели» рассчитывает, что прокуратура ЗКО и руководство ДВД ЗКО прокомментируют эту ситуацию. Мы также не оставляем надежды на то, что Намик Байрамов также выйдет на связь с журналистами нашей редакции для того чтобы изложить свою позицию.