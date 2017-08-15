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Опубликовано: Вт, Авг 15th, 2017
234 ЗКО / Картина дня

25 миллионов тенге потратят власти Уральска на госпропаганду

Управление  внутренней политики ЗКО объявило ряд тендеров на проведение агитационных мероприятий. Все они сводятся к одному и тому же :распечатка плакатов, презентаций, футболок с надписями, проведение круглых столов. В одном из лотом есть даже покупка авиабилетов для четырех звезд казахстанской эстрады и посещение выставки ЭКСПО для инвалидов-колясочников. 

Этот агитационный плакат мы сфотографировали в управлении здравоохранения

Кроме этого, у каждого лота есть обязательное условие – серия публикаций в СМИ. Зачастую, публикуются такие статьи в газетах холдинга «Жайык-пресс», ( областная газета Приуралье и все районные газеты области) работающие на  формирования положительного имиджа власти  у населения.

Как работает госзаказ по пропаганде покажем вам на примере лота «Проведение мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа по противодействию коррупции».

Тендер выиграло  общественное  объединение «Жайық таны» — объединение – многостаночники, работающее в солидарном порядке с управлением внутренней политики и с управлением религии.  Информации об объединении в Интернете нет, зато мы обнаружили одноименную районную газету, которая работает по Акжайыкскому району. Газета входит в вышеупомянутый холдинг «Жайык-пресс»Государство выделяет на все эти процедуры против взятничества,  2 163 000 тенге, но  ОО «Жайық таңы» решили сэкономить госденьги и предложили свою цену — 1 980 000 тенге. А всё по тому, что тендер идёт ,что называется « по несостоявшимся закупкам из одного источника», что означает, что первый раз тендер не состоялся.  К слову,  примерно в 2 миллиона тенге обходится установка одного светофора.

Бороться с проблемой коррупции в эшелонах власти управление внутренней политики советует при помощи бумажной продукции: выпуск флаеров, листовок и агитплакатов, а также видеоролики на соответствующую тематику. Поражает их количество – 100-200 тысяч штук каждый. Складывается ощущение, что они хотят закопать в бумаге коррупционеров.

Добивать взятничество Управление внутренней политики советуют широкомасштабной акцией по формированию антикоррупционного мировозрения в обществе в местах массового скопления населения. ( скорей всего будут раздавать на улице те же самые листовки на антикоррупционную тематику- прим.ред)

Акмарал ШАЯХМЕТОВА 

Один комментарий
  1. Роза says:
    15 августа 2017 в 11:01

    Все было бы хорошо, если бы не было так грустно… Улыбнуло. Особенно — «Складывается ощущение, что они хотят закопать в бумаге коррупционеров.» Отличная статья.

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