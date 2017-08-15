В ДВД ЗКО прокомментировали провокацию в отношении журналиста «Радио Азаттык» Саната Урналиева.

Информация по факту опубликованной на сайте «Уральской недели» информации от 14 августа 2017 года под заголовком «В ЗКО журналист «Радио Азаттык» стал объектом провокации»

По данному факту сообщаем, что в производстве Отдела дознания Абайского ОП УВД г.Уральска находится уголовное дело, зарегистрированное в Едином реестре досудебного расследования по ст.293 ч.1 УК РК (Хулиганство) в отношении корреспондента радио «Азаттык» Урналиева Саната Малаевича 1984 г.р., по факту хулиганских действий в отношении гр. Бакасова С.А. 1999 г.р., имевших место в ночь на 12.08.2017 года.

В настоящее время проводится досудебное расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба ДВД ЗКО