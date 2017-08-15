В Уральске погибла основательница волонтёрского движения

Елена Рожкова — одна из основателей движения «Волонтёры солнечного Уральска», активная участница благотворительных акций и мама троих детей. В ночь на 14 августа она попала в ДТП на проспекте Достык и скончалась на месте.

— Это большая потеря для нас, — говорит подруга Елены Галия Беккужиева – мы до сих пор не можем поверить в случившееся. У Лены весной погиб муж – его сбила машина. Теперь она. У них осталось трое детей. Сейчас о детях заботится бабушка.

С 2014 года Елена в составе движения волонтёров Уральска проводила большую работу. Они организовывали сбор средств на лечение детей с различными заболеваниями. Привозили продукты и вещи тем, кто в них очень нуждался, — малообеспеченным и многодетным семьям. Устраивали различные акции и праздники, дарили подарки детям с ограниченными возможностями.

Сейчас волонтёры – коллеги погибшей Елены помогают организовать её похороны.

— Теперь самой семье Лены очень нужна финансовая помощь и поддержка, — говорит Галия.

Чтобы помочь семье Елены Рожковой, можно позвонить по номеру 8 747 726 0432 Галие Беккужиевой.