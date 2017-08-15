В Уральске шейх Халил попросил прощения у судьи Руслана Жумагулова

Сегодня, в Уральском уголовном суде произнёс свое последнее слово Абдухалил Абдужаббаров, известный в исламском мире как шейх Халил. Халил заявил суду, что ему было бы проще врать, и быть отпущенным, но он предпочёл говорить всю правду.

Своё последнее слово, 41-летний отец десяти детей, Абдухалил Абдужаббаров начал с того, что самое главное для него – быть чистым перед Богом.

— Мы ответим за все свои поступки перед Богом, поэтому во время суда и следствия я не врал, — говорит Абдужаббаров. – Хотя мне проще было бы врать и пойти на сделку со следствием, при этом получить пустяковое наказание.

Кроме этого, во время последнего слова, мужчина заявил, что в общей сложности два года находится под стражей, хотя ранее КНБ сообщало, что он задержан в феврале этого года. Позже адвокат Абдухалила Абдужаббарова пояснил, что его подзащитный находился под стражей и в Саудовской Аравии и в Турции.

— Уважаемый суд, если я вас обидел во время судебного процесса, прошу просить меня, я всего-лишь хотел защитить себя перед законом, — говорил шейх Халил во время последнего слова. — Лично я на вас не в обиде, знаю, что вы разбираете очень непростое дело. На тот момент я не знал, что совершаю преступление, тем более, что на тот момент это и не считалось преступлением. ( Абдухалила Абдужаббарова судят за преступление, которое он предположительно совершил в 2004-2006 годах)

Также Абдужаббаров выразил протест на то, что ему придётся заплатить процессуальные издержки

— Я не хочу платить за ложную и необъективную экспертизу, — сказал мужчина. – И почему вообще я должен платить за услуги переводчика? Это целиком и полностью упущение органов дознания, я ведь сразу заявил, что не разговариваю на русском, но они ответили, что их следователь разговаривает на русском языке. И за адвоката, которого мне предоставили на первое время следствия тоже не буду платить, потому как адвокат Анна Слета приходила ко мне на пять минут, расписывалась в документах и уходила.

Напомним, что в Уральске судят известного исламского деятеля, работника библиотеки пророка Мухаммеда в Саудовской Аравии, 41- летнего отца 10 детей, Абдухаллила Абдужаббарова, известного также как шейх Халил. Его обвиняют в распространении деструктивных исламских течений на территории Уральска и Атырау. В Саудовской Аравии шейх Халил прожил порядка десяти лет, и в последние месяцы своего нахождения в Саудовской Аравии выложил в видеохостинге «Youtube» видеообращение к властям Турции, с просьбой предоставить ему и его семье политическое убежище. Мужчин не отказывается ни от одного деяния, вменяемого ему спецслужбами, однако не считает их за преступления. Защита назвала обвинения против Абдужаббарова устаревшими, а прокуратура запросила у суда для Халила 8 лет лишения свободы.

Приговор по делу шейха Халила состоится завтра, в 11-00. «УН» отслеживает события.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА