Отчаявшись достучаться до власти, сотрудники интерната в Уральске собрали пресс-конференцию (видео)

Медсёстры и санитарки Круглоозёрновского интерната для психоневрологических больных требуют, чтобы руководство интерната отменило коллективный трудовой договор, в котором значится, что за смену в 12 часов им оплачивают всего 10 часов. Встреча, где они озвучили претензии к своему руководству, была жаркой от полемики.

— Мы не подписывали коллективный трудовой договор, — практически в один голос заявляют два десятка женщин — медперсонал Круглоозёрновского интерната. – В этом договоре прописано, что два часа у нас уходит на отдых и обед. Но мы за смену никуда не отлучаемся – разве можно оставить в корпусе без присмотра 100 человек психически больных людей на целых два часа? Причём у нас до недавнего времени вообще не было комнаты отдыха, микроволновок и плиток, где мы могли бы сесть, покушать и отдохнуть.

Юрист медработников интерната Шакир Суханбердин рассказал, что истории с липовым коллективным трудовым договором в Круглоозёрновском интернате уже несколько лет. По бумагам, он был принят в декабре 2013 года, и медперсонал коллектива на протяжении ряда лет даже не знал, что за свою работу они получают меньше, чем положено.

— В 2016 году сотрудники интерната обратились ко мне за юридической помощью, — говорит Суханбердин. – Их рабочая смена – 12 часов, но по табелю им оплачивают всего за 10 часов работы. Хотя при этом два часа на отдых никто людям не даёт. Начиная с 2015 года , они жаловались на этот факт своему руководству, в департамент соцзащиты, но результата это не дало.

В итоге с данной проблемой люди вынуждены были обратиться в суд. Однако два раза судьи Уральского городского суда отказали им в рассмотрении иска о признании коллективного трудового договора Круглоозёрновского интерната недействительным. Мало того, этот договор в том же 2016 году был продлён. Хотя подзащитные Суханбердина и в этот раз не ставили под ним свои подписи.

Медсестра интерната Наталья Панова резко высказалась, что руководитель интерната Хайретдин Жаксыгулов давит на коллектив, угрожает увольнениями из-за того, что они жалуются на неправильное начисление зарплаты.

— Когда мы обратились за помощью к юристу, Жаксыгулов стал нас запугивать, что не даст нам работать, — откровенно призналась женщина. – В ночную смену он поставил 1 санитарку вместо положенных двух. В итоге произошла трагедия – ночью, забегавшись между этажами, где она смотрела сразу за 100 опекаемыми, наша санитарка упала на лестнице и сломала позвоночник. Тогда распоряжением директора в ночь вернули вторую санитарку. Получается, он сам решает: сколько человек будет работать в смену, сколько кому из нас платить.

Факиза Алдангарова, санитарка интерната отметила, что в других интернатах по области, по словам их сотрудников, из 12 часов смены оплачиваются все 12 часов.

— В интернате мы не только моем пол и следим за чистотой в палатах, — рассказала женщина. – Наш труд адский. Мы водим опекаемых в баню. Кормим лежачих больных. Меняем им памперсы. За смену мы не сидим на месте даже 10 минут, а по бумагам у нас обед – двухчасовой.

Присутствовавшие на встрече Кайретдин Жаксыгулов заявил, что он не педагог и не медик по образованию, но имеет опыт работы в медучреждениях закрытого типа и … три сертификата. Один из них – после обучения в Америке.

Но слушать спутанные похвалы в свой собственный адрес от своего шефа медперсонал не стал.

— Аннулируйте трудовой договор, платите нам как положено, – прервали его речь возмущённые женщины.

На помощь бастыку пришёл заместитель руководителя трудовой инспекции по ЗКО Арман Туйгинбетов.

— Ваша проблема существует длительное время. Я знаю. Трудовой договор принят, — начал было он.

— Мы его не принимали, — пронзительно всколыхнулся коллектив медиков интерната.

В ответ Дильдаш Искакова, заместитель руководителя областного департамента соцзащиты предложила медперсоналу Круглоозёрновского интерната встретиться в эту пятницу, 18 сентября, и попытаться разрешить ситуацию.

Медперсонал в ответ заявил, что готов выйти на митинг, чтобы защитить свои трудовые права. Они подавали в акимат Уральска заявку на его проведение 15 августа. Но не получили одобрения.

Если трудовой спор не разрешится в пользу коллектива, люди намерены добиваться проведения мирного шествия за пересмотр условий оплаты их труда.

Людмила КАЛАШНИКОВА