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Опубликовано: Ср, Авг 16th, 2017
77 ЗКО / Картина дня

«Строим так, чтобы не было стыдно»

Профессиональные праздники зачастую имеют свою окраску и даже пол. Например, День строителя по сути своей праздник весьма брутальный: он ассоциируется с крепким мужчиной в каске и как минимум с кирпичом. Поэтому, глядя на Жанну Кенжину, трудно поверить, что эта красавица с мягкой улыбкой – строитель-дорожник.

Жанна — руководитель строительной компании, и последние восемь лет она строит дороги в Уральске.

Свои объекты  она всегда сдаёт раньше намеченного срока, но, как отмечают уральцы, построенные ею дороги никогда не нуждаются в дополнительной переделке.

Мы встречаемся с Жанной в районе остановки «Юбилейная». Она торопится. Накануне профессионального праздника ее компания сдает в эксплуатацию новую дорогу в Зачаганске. За последние семь месяцев это для них уже четвертый объект.

Но первым делом Жанна предлагает мне съездить с ней в посёлок Желаево. Здесь впервые в истории Уральска, местные жители сами организовали уличный праздник прямо на свежеуложенном асфальте в знак благодарности строителям.

 

Наш главный заказчик — народ

— Перед началом строительства любой дороги мы всегда учитываем пожелания местных жителей. Это помогает избежать претензий  со стороны населения во время работы, — рассказывает Жанна Кенжина. – Народ — наш главный заказчик, и нам важно, чтобы все остались довольными, — отмечает Жанна.

По приезду в Желаево нас встречает прораб Илхам Абдуллаев. Он показывает нам проект строительства дороги по улице Трудовая.

— Здесь мы положили асфальт два слоя,  установили поребрики, проложили тротуары, произвели монтаж железобетонных лотков, произвели устройство водопропускных труб — указывая пальцем в бумаги, рассказывает прораб.

— До конца месяца мы должны закончить с укладкой асфальта на ул. Агрегатная и ул.Курганная, и площадь возле амбулатории

— Да, — уверенно отвечает Абдуллаев.  Если нам на пару дней перекинуть все силы на завершение проекта на улице 4-линейная в Зачаганске, там осталось вывезти строительный мусор и ребята закончили бы быстрей  с дорожными знаками и перебросить технику сюда

– дело пойдёт эффективней.

Хорошо — кивает одобрительно Жанна. — Тогда вы с ребятами  езжайте в Зачаганск, после обеда и мы поедем.

Сначала был челночный бизнес, потом – асфальтный завод

После осмотра дороги в посёлке Желаево мы едем на асфальтный завод. Он занимает особое место в жизни Жанны Кенжиной.

-Прежде чем купить завод мы занимались изготовлением металлоконструкции, у нас был свой цех, а также поставкой строительных материалов. Работали с 2007 г. на субподряде в основном с частниками, благоустраивали и асфальтировали  подьездные дороги, дворы,    АЗС.  И уже потом получили лицензию на строительные работы, после этого стали работать от имени «ДСК Приоритет» . С  2009 года начали  изготавливать асфальтобетон  со сдавальческого  материала ТОО «Альтаир». Каждый раз, приезжая-уезжая с территории завода, я мечтала о нем. Когда нам предложили его купить согласилась не раздумывая… В 2011 году мы стали владельцами собственного асфальтного завода.

 

На территории завода большие горы щебня, работает техника. Погрузчики грузят строительный материал песок и щебень в машины для отправки на строительные объекты.

Вместе с Жанной Кенжиной мы поднимаемся в операторскую  АБЗ (асфальтобетонного завода), где стоит пульт управления асфальтным заводом. Все компьютеризировано. Технический процесс изготовления асфальтобетона отслеживается программой компьютера.

— В состав асфальтобетона входит битум, песок, разновидности  щебня, а также минеральный порошок.   Все начинается с сушки материала в барабане, — коротко объясняет она процесс изготовления асфальта.  – Затем его подают в смеситель, потом туда же добавляется минеральный порошок, битум. Все это при высокой температуре – 160-170 градусов замешивается в однородную массу. У каждой марки асфальта своя  рецептура. Таким образом  в  час наш завод  выпускает 40 тонн асфальта.

Жанна откровенно признаётся, что к исполнению мечты о создании своей дорожной фирмы и покупке асфальтового завода  пришла не сразу, все получилось постепенно само по себе. В конце 90-х годов она, как и большинство наших сограждан, начала заниматься челночным бизнесом — возила в Уральск одежду из России, Киргизии.

— Начинать было очень тяжело, — рассказывает она. — В основном всё, что мы зарабатывали, уходило на аренду цеха. Но постепенно все налаживалось, и мы со временем построили себе цех,  начали закупать технику, брать субподряды на ремонт дорог. Почему я выбрала для себя не женское дело?  Не знаю, само как то все получилось.  Вероятно, потому что я с детства не была девочкой с бантиками.  Я росла среди братьев, не любила играть в куклы, больше мне нравились машины, техника.  Мама всегда пыталась  научить меня  вязать и шить. А у меня терпения не хватало на такую кропотливую работу. Помню, в детстве был случай: родители приехали домой, а я, постелив свое новое  пальто, перевернув  велосипед, смазывала его солидолом, чтоб не ржавел (смеётся).

Сила строителя – в хорошей команде

В Зачаганске, на улице 4-Линейная своего босса уже ждёт прораб  Илхам.

Улица, на которой недавно были лишь кочки, ямы и столбом стояла пыль, укатана в новенький асфальт, нанесена дорожная размётка, к каждому дому заасфальтированы подъезды, обустроены тротуары, установлены  дорожные знаки.

— При ремонте дорог одним из главных условий является правильное основание, — рассказывает Жанна Кенжина, когда мы идём по сделанной её фирмой дороге. – Сначала разрабатываем земляное полотно, снимаем  верхний земляной  слой, вывозим мусор, землю. Затем идет  устройство земляного корыта, когда корыто готово и укатано грунтовыми катками,  начинаем засыпку глиной, выравниваем, укатываем, проливаем водой, опять укатываем, после этого идет устройство ПГС (песчано-гравийная смесь), а после уже кладём щебень, и потом только два слоя асфальтобетона. Каждый слой должен быть хорошо уплотнен катками.  Перед укладкой слоев асфальта — нижнего и верхнего — обязательно проливка битумом. Важно соблюдать весь технологический процесс. Только тогда асфальт будет идеально ровным.

Моя героиня рассказывает, что по специальности она – медик. В 1996 году закончила медколледж,  а позже Западно-Казахстанский Аграрный Университет  по специальности «Ветеринарная санитария».  Дипломы хранятся в её доме на особой полочке. Сейчас она учится на строителя, и уже на следующий год получит диплом. Хотя, как утверждает сама, знаний по дорожному строительству у неё уже достаточно – опыта набираемся  в практике.

— Не жалею, что училась на медика, потому что это мне в жизни очень пригодилось, — рассказывает она. – Я сама лечу своих  близких, если они приболели, делаю уколы и  т.д.  Уже в ходе осмотра 4-Линейной улицы Жанна Кенжина  делает кое-какие замечания строителям, и, убедившись, что её поняли, уезжает с объекта.

На обратной дороге она увлеченно рассказывает, почему у нее получается строить.

— Мне нравится вся суета во время заказа, движение, ритм, — говорит женщина-дорожник. — Нравится, когда все сплочённо работают, когда работа кипит. Я ведь не могу сидеть, сложив руки, если я не работаю, то чувствую слабость и начинаю хандрить, болеть. Но как только приступаю к  очередному объекту, сразу оживаю.  Нам с мужем не всегда удаётся вырваться к близким в гости, на свадьбу, особенно в сезон.   Конечно, работа отнимает много времени, приходится чем-то жертвовать. К счастью, когда Вы любите  свою работу, то Вы совсем не будете чувствовать себя жертвами. Мы даже грустим,  когда заканчивается сезон.

Без всякой рисовки Жанна признаётся, что  она благодарит людей, которые работают с нею рядом.

—  Для меня главное в нашем деле — команда, где все хорошо знают не только свою работу, но и понимают работу других, — рассказывает она. – У нас в коллективе работают специалисты-универсалы. Например, Вера Александровна Елизарова  ведёт все учёты  по сметной документации, бухгалтерии.  А прораб  Илхам Абдуллаев  может не только вести работы на объектах, он сам садится  за руль катка или погрузчика, когда необходимо. Виктория Мусагалиева —  менеджер, не только занимается бухучетом, но и знает всю технологию выпуска асфальта.  У нас в команде 25 постоянных рабочих: Нас всех объединяет одно – мы хотим делать свою работу качественно, чтобы нам не было стыдно за свои дороги.

 

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