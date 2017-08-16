В Уральске 2283 молодых пары решили зарегистрировать брак в августе 2017 года

Это на 200 пар больше, чем в августе прошлого, 2016 года.

И.о. руководителя отдела ЗАГС города Уральска Эльмира Саралиева рассказала «УН», что уже традиционно август и сентябрь считаются свадебными месяцами. Именно на это время большинство горожан планируют самое важное событие в своей жизни – регистрацию брака. Количество пар, подавших заявление в ЗАГС в конце лета-начале августа, всегда в полтора-два раза больше, чем за прочие месяцы, вместе взятые.

— В этом году в августе общее число молодых пар, подавших заявление на регистрацию брака, выросло по сравнению с августом 2016 года на 200 пар, — говорит Эльмира Саралиева. – За сентябрь наши данные ещё не полные, думаю, что до конца месяца молодожёны подадут ещё достаточно много заявлений.

Пары, решившие зарегистрировать брак в ЗАГСе города Уральска

Август 2016 года – 2075 пар

Август 2017 года – 2283 пары

Сентябрь 2016 года – 2527

Сентябрь 2017 года – 2484

Руководитель отдела методического обеспечения и контроля за регистрацией актов гражданского состояния областного департамента юстиции Гульжамал Лукпан, сообщила «УН», что в целом по области идёт снижение по количеству зарегистрированных браков. Отрадно, но и разводов в разрезе двух последних лет становится меньше.

Так, по её данным, в ЗКО за 2015 год поженились 5274 пары, в 2016 году этих пар стало на 114 меньше. Зато за эти же годы число семей, решившихся на расторжение брака, выросло на 49: 1891 в противовес 1842 – в 2015 году.



Людмила КАЛАШНИКОВА

Инфографика Дарьи БАРИНОВОЙ