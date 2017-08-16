В Уральске парень упал с десятого этажа и погиб

Происшествие случилось сегодня, 16 августа, в 11.50 часов, в доме №58, в микрорайоне Кунаева. Детали трагедии выясняют полицейские.

На месте происшествия работает бригада полицейских. Один из них представился следователем ДВД ЗКО, капитаном Данияром Мадияровым, но по непонятной причине предпочёл не ообщать СМИ о гибели человека.

— Мы газовые счётчики проверяем, — посмеялся полицейский. — Шучу, просто парень со второго этажа упал, его в больницу забрали. Нам позвонили прохожие, родственников его мы сейчас ищем.

Однако жильцы дома № 58 уверяют, что парень разбился насмерть и упал не с этажа, а с крыши дома.

— Я не мог перепутатать, он однозначно был мёртв, — говорит один из жильцов дома Жусип Акнажимов. — Труп пролежал на асфальте около часа. Этот парень — казах, ему лет 18-22, живёт не здесь, а где-то в 4 микрорайоне, я его часто видел, он приходил сюда гулять на крыше. Говорят, что у него в кармане нашли предсмертное письмо.

В доме №58 и впрямь открыта крыша, однако ничего не опечатано полицейской лентой.

— Сюда постоянно подростки залазят, — говорит Ерназар Арыстанов, живущий на 10 этаже 58 дома. — Они пьют пиво, отдыхают здесь. Вход на крышу в основном закрыт, но худенькие подростки забираются через щели в решётке. Иногда в инстаграмме мы видим их фото с крыши.

Почти все жильцы дома уверяют, что погибший в этом доме не жил.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА