В ЗКО за полгода из теневого оборота изъято более 200 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Эту водку, коньяки и вина планировали вывезти на реализацию в Россию. Об этом «УН» сообщили в службе экономических расследований областного департамента госдоходов.

Как пояснили в СЭР, алкогольная продукция, производимая на территории РК, обязательно маркируется учетно-контрольными марками.

Однако при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы экономических расследований ДГД по ЗКО при осмотре складских помещений двух ТОО г. Уральска (их названия ДГД по ЗККО не называет – прим. ред.) была обнаружена алкогольная продукция в количестве 130078 бутылок производства ТОО «Максимус» (г.Актобе) и 62750 бутылок — производства ТОО «КокшетауМинводы» (г.Кокшетау), с учетно-контрольными марками (УКМ) с признаками подделки. Данная алкогольная продукция была предназначена для отправки в Россию.

— В настоящее время следственным управлением службы экономических расследований ДГД по ЗКО по факту использования заведомо поддельных УКМ зарегистрировано уголовное дело по статье 233 ч. 2 УК РК, — заявили в службе экономических расследований ДГД ЗКО. — Наши сотрудники на постоянной основе проводят оперативно-розыскные мероприятия по пресечению деятельности подпольных цехов, оптовых точек по реализации незаконной алкогольной продукции, каналов поставок и сбыта.

Кстати, за 6 месяцев 2017 года сотрудниками службы экономических расследований ДГД по ЗКО выявлено 13 уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.

Людмила КАЛАШНИКОВА