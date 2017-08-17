Четыре человека погибло в авариях с участием мототранспорта в ЗКО

Такие данные приводит пресс-служба ДВД. Всего в области за последние семь месяцев зарегистрировано 29 ДТП с участием мотоциклов. Восемь из них – по вине мотоциклистов.

Основными причинами аварий полицейские называют превышение скорости, нарушение правил маневрирования и нарушения проезда перекрестка. В связи с участившимися случаями аварий, полиция проводит рейды по выявлению нарушений. В ходе проверок 11 из 12 проверенных мотоциклов были отправлены на штрафстоянку, а водители оштрафованы. Водителям выписаны штрафы за вождения без документов, за управление мотоциклом без шлема, за нарушение правил эксплуатации.

ДВД области напоминает, что в связи с новыми поправками в законе о дорожном движении, водители управляющими мотоциклами, скутерами, трициклами, квадроциклами и мопедами должны иметь водительское удостоверение А1 или А.

Согласно действующему законодательству, получить водительское удостоверение категории А1 могут лица, достигшие 16 лет; категории А – 18 лет.

Мария МЕЛЬНИКОВА