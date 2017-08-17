Как побывать на школьной ярмарке с максимальным удобством?
Кликните на ссылку – и вы тут же окажетесь в торговом зале магазинов школьной одежды и канцелярских принадлежностей. Там есть из чего выбрать!
ССЫЛКА НА ЯРМАРКУ
Кликните на ссылку – и вы тут же окажетесь в торговом зале магазинов школьной одежды и канцелярских принадлежностей. Там есть из чего выбрать!
|Утром
|27 ℃
|Днем
|29.76 ℃
|Вечером
|28.7 ℃
|Ночью
|20.76 ℃
|Влажность
|36 %
|Давление
|hPa 1030.01
|Скорость ветра
|4.06 м/с
|Утром
|19.58 ℃
|Днем
|29.16 ℃
|Вечером
|27.28 ℃
|Ночью
|16.11 ℃
|Влажность
|32 %
|Давление
|hPa 1029.89
|Скорость ветра
|4.37 м/с