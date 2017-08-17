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Опубликовано: Чт, Авг 17th, 2017
104 ЗКО / Картина дня

Многодетным семьям Уральска нужна помощь в подготовке детей к школе

Родители, которые должны собрать в школу сразу 5-6 учеников, сейчас сбиваются с ног в поисках возможности купить своим детям всё необходимое.

Фонд «Жулдыз» принимает участие в республиканской акции «Дорога в школу», и уже принял много звонов и обращений от малоимущих и многодетных семей с просьбой помочь приобрести вещи и канцтовары.

Вот список  остро необходимых вещей:

— сумки и учебные принадлежности — 10  наборов для 2,3,4,8,9, 11 классов: пеналы, карандаши, ручки, клей, ластики, дневники и тетради разные.

— спортивные костюмы  —  8 комплектов: 28-30,38,40,44,48 —  размеры мальчиковые , 34,42-размер для девочек;

— туфли для девочки – 32, 34 (2 пары), 36 размер;

— туфли для мальчика — 42 размер;

— кроссовки для мальчика — 34,37  размер, для девочек -37,38 размеры;

— костюм темно-синего цвета для мальчика 8 класса, размер 40-42,  и размер 34 для мальчика 4 класса;

— школьная форма для девочки — 44 размер.

 

— Вещи и канцтовары  можно принести в фонд «Жулдыз», мы находимся в офисе газеты «Уральская неделя», по адресу: ул. Кердери, дом 138, – говорит менеджер благотворительного фонда «Жулдыз» Данара Идрисова.

Контактный телефон Данары —  8-702-723-45-11.

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