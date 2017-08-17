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Опубликовано: Чт, Авг 17th, 2017
132 ЗКО / Картина дня

Общественники ЗКО просят премьер-министра вернуть поезд «Алматы-Москва»

Из-за отмены данного поезда жители не только области, но и всего Казахстана вынуждены делать пересадки в дороге, чтобы добраться до Москвы.

Председатель уральского общества по защите прав потребителей Владимир Ефремов написал открытое обращение к премьер-министру РК Бакытжану Сагынтаеву, в котором просит обратить внимание на проблему отмены движения поезда по маршруту «Алматы-Москва» (текст обращения публикуем полностью).

— Вместо того, чтобы заменить вагоны он (экс-президент АО «Казахстан Темир жолы» Аскар Мамин – прим. ред.) чего проще  — ликвидировал направление в сторону Москвы, — значится в данном обращении. — Этот поезд был самым удобным для всех казахстанцев. Представляю теперь, что ещё нарулит Мамин на новой должности (в сентябре 2016 года Аскар Мамин был назначен на должность заместителя Премьер-министра РК – прим. ред.)

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

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