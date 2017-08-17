Уральцев в эти выходные приглашают на массовый субботник

Горакимат намерен провести его в ближайшую субботу, 19 августа, в 10 часов.

— Чтобы привести город в порядок в преддверии нового учебного года и празднования «День города», улучшить эстетический вид и санитарное состояние Уральска, акимат города принял решение организовать субботник по очистке территории от бытовых отходов, сорняка и других видов мусора, — сообщили «УН» в отделе внутренней политики горакимата, — Мы просим всех горожан принять активное участие в этом субботнике и навести порядок на территории, прилегающей к вашим домам, офисам, организациям.

Кстати, в отделе внутренней политики отмечают, что с начала 2017 года в Уральске были проведены 6 субботников (25 марта, 1, 8, 15, 22 и 29 апреля 2017 года). В данных мероприятиях приняли участие 49 250 жителей города, а также 643 организации и предприятий независимо от форм собственности. За время проведения субботников на территорию карьера Асан и на полигон ТБО вывезено 807 кубов мусора, высажено около 8 тысяч саженцев.

Людмила КАЛАШНИКОВА