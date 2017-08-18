АО «КазТрансГазАймак» вернет потребителям по стране 268 миллионов тенге

Это средства за 5 лет, которые газовая компания получила от населения, необоснованно начисляя поправочные коэффициенты потребителям газа.

Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (КРЕМ ЗК) обвинил «КазТрансГаз Аймак» в нарушении антимонопольного законодательства, передает сайт LS.

Согласно информации, компания необоснованно начисляла поправочные коэффициенты потребителям товарного газа, а также применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин.

В результате судебных разбирательств компания привлечена к административной ответственности.

В частности, «КазТрансГаз Аймак» оштрафовали на 13,4 млн.тенге, а также выдали предписание о прекращении незаконной практики начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа. Компания должна будет осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, начиная с июля 2012 года. В итоге 2 млн. потребителей по республике будет возвращено примерно 268 млн. тенге.

Первый заместитель руководителя областного филиала АО «КазТрансГазАймак» Асылбек Кайвалиев сообщил «УН», что на данный момент в Астане идут расчёты по выплате потребителям необоснованно завышенных сумм по товарному газу.

Какая сумма и скольким потребителям будет выплачена по ЗКО?

На этот вопрос Асылбек Кайвалиев пока затрудняется ответить. Все расчёты по областям будут готовы примерно через месяц.

Возвращать полученные средства потребителям «КазТрансГазАймак» намерен не наличными деньгами, а в счёт будущей оплаты за потреблённый газ.

Людмила КАЛАШНИКОВА