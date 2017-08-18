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Опубликовано: Пт, Авг 18th, 2017
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КазТрансГаз Аймак вернет потребителям 268 млн тенге

Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (КРЕМ ЗК) обвинил «КазТрансГаз Аймак» в нарушении антимонопольного законодательства, передает LS

Согласно информации, компания необоснованно начисляла поправочные коэффициенты потребителям товарного газа, а также применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин.

В результате судебных разбирательств компания привлечена к административной ответственности.

В частности, «КазТрансГаз Аймак» оштрафован на 13,4 млн тенге, а также получил предписание о прекращении незаконной практики начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа. Компания должна будет осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, начиная с июля 2012 года. В итоге 2 млн потребителей будет возвращено примерно 268 млн тенге.

Возврат денежных средств должен быть осуществлен до 18 декабря 2017 года.
lsm.kz

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