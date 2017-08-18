В ЗКО водители большегрузов жалуются на километровые очереди на  погранзаставе «Сырым»  

Порядка сто большегрузов сутками стоят в очереди, чтобы пройти регистрацию на пограничном посту. Речь идёт о посте на казахстанской границы, по словам водителей, в России они проходят контроль намного быстрее.

На погранзаставе Сырым, что в 50 километрах от Уральска журналисты «УН» насчитали 100 большегрузных машин, которые стояли в очереди на пропуск. Кроме этого, скопилась приличная очередь из легковых автомобилей. Среди прочих, особняком стояли граждане Узбекистана, которые проходят формальную процедуру выезда из страны каждые 90 дней. Измученные водители фур прячутся в тени своих машин, некоторые из них прямо на дороге жарят шашлык – других способов поесть на автомобильном пункте пропуска «Сырым» нет.

— Я приехал сюда и встал в очередь вчера, в 6 часов вечера, — рассказывает Инсар Ива, водитель одной из фур. – Сейчас три часа дня, надеюсь, что до конца суток я пройду досмотр. Еду из Шымкента, везу в Москву дыни. Боюсь, что дыня вся попортится, топливо для холодильника уже на исходе. Мой коллега в прошлый раз тоже промучился двое суток на границе, заказчики ему позвонили и отказались от товара. Пришлось ему брать в аренду место на одном из рынков Самары и распродавать дыню как можно скорей, иначе бы она попросту вся пропала.

По словам Инсара Ива, огромные очереди на погранзаставе «Сырым» практически всегда.

— Пропускная способность пункта приёма маленькая – одна колонна автомобилей выезжает из Казахстана и одна колонна — из России, — говорит он. — Российский пропускной пункт «Маштаково» обслуживает гораздо больше человек – шесть полос в одну сторону и шесть в другую. Поэтому нейтральная территория вся забита машинами.

По словам другого водителя-дальнобойщика Андрея Варченко, который ездит каждые две недели через пункт «Сырым», ситуация, когда пограничные службы не успевают проверять машины, длится уже четыре месяца.

— Раньше всё прекрасно успевали, а теперь зашиваются ночью, бегают, а днём почему-то из рук вон медленно работают, — говорит Андрей Варченко. – Это издевательство. Самое большее, что я стоял на границе — сутки. Вот я приехал вчера, в 9 вечера, с этого времени с хвоста очереди продвинулся в середину, получается за ночь они пропустили около 50-60 автомобилей. Я понимаю, они не успевали, когда была здесь таможня, и смотрели товар, но ведь сейчас здесь просто пограничный досмотр. Я хотел ехать через Таскалу, но там пропускают только пустые фуры, плюс там бездорожье.

Гражданин Узбекистана по имени Илья ( свою фамилию мужчина назвать отказался) сообщил, что он уже много лет живёт и работает в Самаре, и каждые три месяца проходит формальную процедуру выезда из страны.

— Я вам ничего говорить не буду, сейчас скажу, а они потом будут до каждой мелочи в машине придираться, — говорит мужчина. – Я на легковой машине стою здесь уже четыре часа. Пограничники видят, что я узбек и как будто специально начинают медленно всё делать. И с той стороны, и с этой. Я надеюсь, что сегодня пройду досмотр, мне ещё сына нужно из садика забирать!

Начальник пропускного пункта (мужчина нам не представился) неофициально сообщил СМИ, что вся проблема в том, что инфраструктура пропускного пункта не позволяет пропускать сразу много машин. По его мнению, ещё одна причина очереди – экономность водителей. Почти все большегрузы едут в Москву, а дороги России платные (речь идёт о системе платных дорог «Платон», где оплата с одной фуры составляет 1,5 рубля за километр – прим.ред). Поэтому водители с целью экономии проезжают в Казахстане максимальный отрезок пути и въезжают в Россию через погранзаставу «Сырым».

Начальник войсковой части 2029 пограничной службы КНБ РК Бауржан Рысбеков, курирующей данный автомобильный пункт пропуска, сообщил СМИ, что сегодня у них профессиональный праздник, в связи с чем он сильно занят, и пообещал прокомментировать ситуацию в понедельник.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА