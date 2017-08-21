Антикоррупционная служба по ЗКО возбудило уголовное дело в отношении чиновников облздрава
Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 361 части 2 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями». Однако по данному уголовному делу конкретные подозреваемые не выбраны, и обвинение никому не предъявлено.
Об этом «УН» сообщили в антикоррупционной службе. В интересах следствия, никакой другой информации ведомство не предоставило.
По словам руководителя областного управления здравоохранения, Каната Тосекбаева, обздрав подвергнут проверкам со стороны сразу трёх ведомств – антикоррупционной службы, ревизионной комиссии и департамента государственных доходов.
— Департамент государственных доходов проверяет, насколько эффективно мы реализовываем государственные программы, — сказал Канат Тосекбаев. – Другую информацию я не могу предоставить.
По сообщению ревизионной комиссии, они уже закончили проверять областное управление здравоохранения, ревизия была запланирована ещё в начале года. Цель ревизии – проверка эффективности использования средств, направленных на поддержку экономической стабильности регионов. Результаты проверки ревкома будут известны несколько позже.
Напомним, что в этом году в областном управлении здравоохранения сменилось руководство. Так, в феврале этого года руководящий пост покинул Камидолла Ирменов, который проработал в управлении 10 лет, а в апреле уволилась замруководителя Маншук Аймурзиева и позже возглавила облздрав Атырауской области. Сейчас руководителем областного управления здравоохранения стал 35-летни й болашаковец Канат Тосекбаев.
Сейчас руководителем областного управления здравоохранения стал 35-летни й болашаковец Канат Тосекбаев.
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Бедняга.
Лихо тебя подставили.(((((((
Вот тебе и «Болашак»…где были твои мозги когда соглашался на роль мальчика для битья?
По сообщению ревизионной комиссии, они уже закончили проверять областное управление здравоохранения, ревизия была запланирована ещё в начале года.
Напомним, что в этом году в областном управлении здравоохранения сменилось руководство. Так, в феврале этого года руководящий пост покинул Камидолла Ирменов, который проработал в управлении 10 лет, а в апреле уволилась замруководителя Маншук Аймурзиева и позже возглавила облздрав Атырауской области.
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Не обращайте внимание. Это просто совпадение.))))))
Новый начальник был назначен 24 марта. Потому грозные заявы про «Злоупотребление должностными полномочиями» вряд ли его касаются.
А с прошлых нашалников какой спрос? Одних уж нет в госслужбе, другие далече.
Как грится, поздно назначать боржоми…
Дотошный ватник says: 21 августа 2017 в 10:46
Сейчас руководителем областного управления здравоохранения стал 35-летни й болашаковец Канат Тосекбаев.
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Бедняга.Лихо тебя подставили.(((((((
Вот тебе и «Болашак»…где были твои мозги когда соглашался на роль мальчика для битья?
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Его то и не подставляли, а расчистили для него площадку……. На «роль мальчика для битья» приготовлен не он