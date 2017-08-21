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Опубликовано: Пн, Авг 21st, 2017
937 ЗКО / Картина дня

Антикоррупционная служба  по ЗКО возбудило уголовное дело в отношении чиновников облздрава 

Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 361 части 2 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями». Однако по данному уголовному делу конкретные подозреваемые не выбраны, и обвинение никому не предъявлено.

Прежнее руководство облздрава во время «Прямой линии» в редакции газеты «Уральская неделя». Декабрь 2016 год

Об этом «УН» сообщили в антикоррупционной службе. В интересах следствия, никакой другой информации ведомство не предоставило.
По словам руководителя областного управления здравоохранения, Каната Тосекбаева, обздрав подвергнут проверкам со стороны сразу трёх ведомств – антикоррупционной службы, ревизионной комиссии и департамента государственных доходов.

— Департамент государственных доходов проверяет, насколько эффективно мы реализовываем государственные программы, — сказал Канат Тосекбаев. – Другую информацию я не могу предоставить.

По сообщению ревизионной комиссии, они уже закончили проверять областное управление здравоохранения, ревизия была запланирована  ещё в начале года. Цель ревизии – проверка эффективности использования средств, направленных на поддержку экономической стабильности регионов. Результаты проверки ревкома будут известны несколько позже.

Напомним, что в этом году в областном управлении здравоохранения сменилось руководство. Так, в феврале этого года руководящий пост покинул Камидолла Ирменов, который проработал в управлении 10 лет, а в апреле уволилась замруководителя Маншук Аймурзиева и позже возглавила облздрав Атырауской области. Сейчас руководителем областного управления здравоохранения стал 35-летни  й болашаковец Канат Тосекбаев.

4 комментария
  1. Дотошный ватник says:
    21 августа 2017 в 10:46

    Сейчас руководителем областного управления здравоохранения стал 35-летни  й болашаковец Канат Тосекбаев.
    ————
    Бедняга.
    Лихо тебя подставили.(((((((
    Вот тебе и «Болашак»…где были твои мозги когда соглашался на роль мальчика для битья?

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  2. Дотошный ватник says:
    21 августа 2017 в 10:54

    По сообщению ревизионной комиссии, они уже закончили проверять областное управление здравоохранения, ревизия была запланирована  ещё в начале года.
    Напомним, что в этом году в областном управлении здравоохранения сменилось руководство. Так, в феврале этого года руководящий пост покинул Камидолла Ирменов, который проработал в управлении 10 лет, а в апреле уволилась замруководителя Маншук Аймурзиева и позже возглавила облздрав Атырауской области.
    ————————-
    Не обращайте внимание. Это просто совпадение.))))))

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  3. da-da says:
    21 августа 2017 в 11:28

    Новый начальник был назначен 24 марта. Потому грозные заявы про «Злоупотребление должностными полномочиями» вряд ли его касаются.
    А с прошлых нашалников какой спрос? Одних уж нет в госслужбе, другие далече.
    Как грится, поздно назначать боржоми…

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  4. Гизат says:
    21 августа 2017 в 11:49

    Дотошный ватник says: 21 августа 2017 в 10:46
    Сейчас руководителем областного управления здравоохранения стал 35-летни й болашаковец Канат Тосекбаев.
    ————
    Бедняга.Лихо тебя подставили.(((((((
    Вот тебе и «Болашак»…где были твои мозги когда соглашался на роль мальчика для битья?
    =========================================================================
    Его то и не подставляли, а расчистили для него площадку……. На «роль мальчика для битья» приготовлен не он

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