Антикоррупционная служба  по ЗКО возбудило уголовное дело в отношении чиновников облздрава 

Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 361 части 2 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями». Однако по данному уголовному делу конкретные подозреваемые не выбраны, и обвинение никому не предъявлено.

Об этом «УН» сообщили в антикоррупционной службе. В интересах следствия, никакой другой информации ведомство не предоставило.

По словам руководителя областного управления здравоохранения, Каната Тосекбаева, обздрав подвергнут проверкам со стороны сразу трёх ведомств – антикоррупционной службы, ревизионной комиссии и департамента государственных доходов.

— Департамент государственных доходов проверяет, насколько эффективно мы реализовываем государственные программы, — сказал Канат Тосекбаев. – Другую информацию я не могу предоставить.

По сообщению ревизионной комиссии, они уже закончили проверять областное управление здравоохранения, ревизия была запланирована ещё в начале года. Цель ревизии – проверка эффективности использования средств, направленных на поддержку экономической стабильности регионов. Результаты проверки ревкома будут известны несколько позже.

Напомним, что в этом году в областном управлении здравоохранения сменилось руководство. Так, в феврале этого года руководящий пост покинул Камидолла Ирменов, который проработал в управлении 10 лет, а в апреле уволилась замруководителя Маншук Аймурзиева и позже возглавила облздрав Атырауской области. Сейчас руководителем областного управления здравоохранения стал 35-летни й болашаковец Канат Тосекбаев.