Данара Идрисова — И чувствовать спешат

Когда остро встает проблема: кого- то одеть, найти канцтовары, лекарство, детское питание.., меня вначале всегда охватывает паника. Где найти, где взять средства?

Потом мы об этой проблеме пишем в социальные сети, на сайты «Уральской недели и фонда «Жулдыз», обзваниваем давних партнеров фонда, которые нам всегда помогают. Начинаем искать выход. И самое главное — ВЫХОД ВСЕГДА ЕСТЬ.

Вот об этом я хочу написать.

Хочу низко поклониться огромному количеству неизвестных людей, которые подхватывают нашу просьбу о помощи и мчатся нам навстречу. Они звонят, предлагают помощь, приходят в фонд и приносят все необходимое. Перед Новым годом – подарки больным детям, фрукты и сладости, дорогостоящее лекарство для тяжелого ребенка (1 ампула стоит 100 000 тенге, из Шымкента неизвестные ребята передали через самолет 6 (!) ампул). Нужна коляска для малыша? Коляски прибывают из Аксая, из Уральска, из Алматы звонок — как вам отправить коляску? Так было всякий раз.

И сейчас, когда мы обратились с просьбой помочь одеть детей в школу и собрать школьные принадлежности, стало откликаться много людей.

В магазине «АБДИ компании» мы поставили тележки для сбора канцтоваров, за субботу-воскресение тележка была наполнена доверху. В фонд приносят ранцы с набитыми канцтоварами, бантиками и белыми носочками для девочек, упаковки тетрадей, карандаши, пластилин и многое другое. Наши добровольные помощники порой не называют своих имен, но именно они укрепляют во мне веру, что мир не без добрых людей. Эти люди выталкивают меня из состояния эмоционального выгорания, когда кажется, что все… ничего не получится, не соберем денег, не сможем найти лекарство… Но вдруг раздается телефонный звонок, чей-то незнакомый голос говорит: «А мы прочитали, что нужна помощь.., хотим помочь…». И я опять рассказываю об очередном ребенке, о том, что нам нужно и где нас найти. «И жизнь торопиться и чувствовать спешит», как сказал классик. И вспыхивает луч надежды в глазах у родителей, улыбаются больные ребятишки приезду Деда Мороза и Снегурочки или новому ранцу накануне учебного года.

Неважно когда это происходит — зимой, летом. Для меня очень важно, что эти волшебники находятся всегда, я живу с ними в одном городе и твердо уверена – они всегда придут на помощь.

Данара ИДРИСОВА,

менеджер благотворительного фонда «Жулдыз»