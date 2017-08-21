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Опубликовано: Пн, Авг 21st, 2017
0 ЗКО / Картина дня

Погранзаставу «Сырым» в ЗКО будут ремонтировать и расширять

 

Теперь автомобильный пункт пропуска на Самару будет иметь 8 полос движения. Работа по реконструкции начнется летом 2018 года.

погранзастава «Сырым». август 2017 года

Об этом «УН» сообщил заместитель начальника  отдела пограничного контроля войсковой части 2029 пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК  подполковник Нурлан Сукпусунов .

— Атомобильный пункт пропуска «Сырым» был построен в начале 2000-х годов, — говорит подполковник Сукпусунов. – Соответственно вся инфраструктура пункта пропуска с учётом потребностей тех годов. На сегодняшний день «Сырым» -это основной пункт пограничного контроля. Ежемесячно здесь идёт увеличение пассажиропотока и потока автомобилей. Так например, в 2010 году в месяц через пункт проезжало 50 тысяч человек и 30 тысяч транспортных средств. В 2016 году, в месяц через «Сырым» проезжало 138 человек и 49 тысяч транспортных единиц. По результатам аналитики первого полугодия 2017 года, 200 тысяч человек проезжает через этот пункт и 70 тысяч автомобилей. Такое увеличение пассажиропотока свзано с вступлением Казахстана в таможенный союз, соответственно из-за этого увеличился грузооборот между странами.

По информации подполковника Нуралана Сукпусунова, погранзаставу «Сырым» ждут улучшения

—  Погранзастава «Сырым» будет иметь 8 полос движения, — сообщает подполковник Сукпусунов. — Будут построены новые дороги, отремонтированы здания и построена площадка для ожидания. Сейчас готов эскизный проект обновленной погранзаставы. Работа начнется летом 2018 года.

По мнению Нурлана Сукпусунова, несмотря на сложности, пункт контроля «Сырым» работает в штатном режиме.

— Мы проводили опрос среди водителей разных стран, периодически пересекающих границу через этот пункт, и каждый из них ответил, что они стоят в очереди 6-8 часов, самое максимальное – 10 часов, — сказал офицер.

Кроме всего прочего, подполковник отметил, что никакого «особого отношения» к гражданам Узбекистана на границе нет.

— Все делается в порядке очереди, — говорит он. – Поток граждан Узбекистана вырос вдвое только за этот год. Так, к примеру, в январе этого года 42 тысячи граждан Узбекистана пересекали через «Сырым» границу, а в июне их число увеличилось до 89 тысяч человек.

Напомним, что В ЗКО водители большегрузов жалуются на километровые очереди на погранзаставе «Сырым»

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Акмарал Шаяхметова

 

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