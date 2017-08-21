Погранзаставу «Сырым» в ЗКО будут ремонтировать и расширять

Теперь автомобильный пункт пропуска на Самару будет иметь 8 полос движения. Работа по реконструкции начнется летом 2018 года.

Об этом «УН» сообщил заместитель начальника отдела пограничного контроля войсковой части 2029 пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК подполковник Нурлан Сукпусунов .

— Атомобильный пункт пропуска «Сырым» был построен в начале 2000-х годов, — говорит подполковник Сукпусунов. – Соответственно вся инфраструктура пункта пропуска с учётом потребностей тех годов. На сегодняшний день «Сырым» -это основной пункт пограничного контроля. Ежемесячно здесь идёт увеличение пассажиропотока и потока автомобилей. Так например, в 2010 году в месяц через пункт проезжало 50 тысяч человек и 30 тысяч транспортных средств. В 2016 году, в месяц через «Сырым» проезжало 138 человек и 49 тысяч транспортных единиц. По результатам аналитики первого полугодия 2017 года, 200 тысяч человек проезжает через этот пункт и 70 тысяч автомобилей. Такое увеличение пассажиропотока свзано с вступлением Казахстана в таможенный союз, соответственно из-за этого увеличился грузооборот между странами.

По информации подполковника Нуралана Сукпусунова, погранзаставу «Сырым» ждут улучшения

— Погранзастава «Сырым» будет иметь 8 полос движения, — сообщает подполковник Сукпусунов. — Будут построены новые дороги, отремонтированы здания и построена площадка для ожидания. Сейчас готов эскизный проект обновленной погранзаставы. Работа начнется летом 2018 года.

По мнению Нурлана Сукпусунова, несмотря на сложности, пункт контроля «Сырым» работает в штатном режиме.

— Мы проводили опрос среди водителей разных стран, периодически пересекающих границу через этот пункт, и каждый из них ответил, что они стоят в очереди 6-8 часов, самое максимальное – 10 часов, — сказал офицер.

Кроме всего прочего, подполковник отметил, что никакого «особого отношения» к гражданам Узбекистана на границе нет.

— Все делается в порядке очереди, — говорит он. – Поток граждан Узбекистана вырос вдвое только за этот год. Так, к примеру, в январе этого года 42 тысячи граждан Узбекистана пересекали через «Сырым» границу, а в июне их число увеличилось до 89 тысяч человек.

Напомним, что В ЗКО водители большегрузов жалуются на километровые очереди на погранзаставе «Сырым»

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Акмарал Шаяхметова