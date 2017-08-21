Разъяренные водители фур заблокировали на два часа подъезд к пограничному переходу «Маштаково» -«Сырым»

Владимир:

В эти выходные на российской стороне границы скопилось 236 фур, они почти до с.Маштаково растянулись. Промежуток между границами также был забит фурами в сторону Казахстана. В воскресенье у водителей фур начали сдавать нервы и они по рации начали призывать друг друга полностью блокировать трассу на промежутке между границами. Движение встало полностью на пару часов в обои направления. Начальник нашей заставы ни чего сделать не мог, его еще и свои же подчиненные погранцы не слушаются, видно, не опытный еще.

Бедных узбеков и таджиков тоже тьма стоит на обочинах.

Когда — когда! — построят нормальный, большой, современный пропускной пункт? Когда наконец сделают широкие 6-ти полосные подъезды к КПП и на промежутке между границами?

Когда наконец сделают нормальные, рассчитанные на большое количество людей уличные сортиры? Это же копеечные расходы установить по 2-4 сортира с каждой стороны границы! Господа генералы, вам не стыдно? Вель вы, погранцы, любят говорить: «мы лицо страны»! Складывается ощущение, что это лицо страны 3-го мира, уровня Зимбабве. Почему нельзя увеличить штат погранцов? Они сами жалуются, что их мало. И это все касается и российских пограничников, которые целенаправленно устраивают очереди и саботируют ситуацию, в личных разговорах они жаловались на недокомплект и снижение жалования.

Тут на высших уровнях негодуют про снижение товарооборота в странах Там.союза. Да вы порядок на границе наведите, если надо то расх….яйте пару генералов, все равно их тьма.

Тратим миллиарды денег на понты под названием ЭКСПО, всякие форумы, игры, а тут элементарно на границах не можем навести порядок, то что говорить об остальном.