С акима ЗКО спросили за снижение объема инвестиций в экономику региона

Нурсултан Назарбаев указал акиму области Алтаю Кульгинову на снижение объемов инвестиций в Западно-Казахстанской области на 21%.

На совещании по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации госпрограмм глава государства указал руководству ЗКО на необходимость активизации работы по привлечению инвесторов в регион, сообщила пресс-служба Акорды.

В январе-июле 2017 г. объем инвестиций в основной капитал с учетом оценки составил 162,6 млрд. тенге или 79,7% к январю-июлю 2016 года, по данным областного управления статистики. За этот же период прошлого года объем инвестиций составил 203.9 млрд. тенге.

Из них 11.3% составили средства государственного бюджета.

Преобладающими источниками инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций — 85.8%.

45,1% от общего объема инвестиций — работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, 30,8% вложены в основной капитал, затраты на приобретение машин, оборудования, инструмента.

При этом отмечается, что объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь-июль 2017г. по сравнению с январем-июлем 2016 года снизился на 37,7% и составил 110,8 млрд. тенге.