Погода +32oC
$332.58
390.38
5.63
Опубликовано: Пн, Авг 21st, 2017
275 Главная тема / ЗКО / Картина дня

С акима ЗКО спросили за снижение объема инвестиций в экономику региона

Нурсултан Назарбаев указал акиму области Алтаю Кульгинову на снижение объемов инвестиций в Западно-Казахстанской области на 21%.

На совещании по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации госпрограмм глава государства указал руководству ЗКО на необходимость активизации работы по привлечению инвесторов в регион, сообщила пресс-служба Акорды.

Алтай Кульгинов ФОТО газеты»Литер»

В январе-июле 2017 г. объем инвестиций в основной капитал с учетом оценки составил 162,6 млрд. тенге или 79,7% к январю-июлю 2016 года, по данным областного управления статистики. За этот же период прошлого года объем инвестиций составил 203.9 млрд. тенге.

Из них 11.3% составили средства государственного бюджета.

Преобладающими источниками инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций — 85.8%.

45,1% от общего объема инвестиций — работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений,  30,8% вложены в основной капитал, затраты на приобретение машин, оборудования, инструмента.

При этом отмечается, что объем инвестиционных вложений крупных предприятий за январь-июль 2017г. по сравнению с январем-июлем 2016 года снизился на 37,7% и составил 110,8 млрд. тенге.

В структуре экономики области 88,9%  занимает добыча невозобновляемых ресурсов — нефти и газа.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-08-21
Утром32 ℃
Днем32 ℃
Вечером29.93 ℃
Ночью20.83 ℃
Влажность26 %
ДавлениеhPa 1026.1
Скорость ветра4.32 м/с
2017-08-22
Утром20.2 ℃
Днем32.97 ℃
Вечером30.48 ℃
Ночью20.7 ℃
Влажность23 %
ДавлениеhPa 1025.78
Скорость ветра6.02 м/с